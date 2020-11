Podcasts para estudar para o vestibular

Para alguns estudantes, a rotina corrida e a falta de tempo são obstáculos que os impedem de focar nos estudos. Além disso, a cada dia que passa as demandas aumentam, e fica difícil conciliar muitas tarefas ao mesmo tempo. Nesse sentido, os podcasts podem ser uma boa solução.

Através deles é possível ter acesso há uma enorme gama de conteúdos em qualquer lugar e a qualquer momento. Isso pode ser, então, o que você precisa para colocar em dia aqueles assuntos acumulados e garantir uma boa nota no vestibular.

O que é um podcast?

Podcast é um material disponibilizado em forma de áudio, gravado ou ao vivo, que fica arquivado na internet de modo que o consumidor pode ter acesso a ele quando quiser. Há algumas plataformas que permitem até mesmo o download dos conteúdos, de modo que é possível ouvi-los off-line.

Os assuntos tratados nos programas são os mais diversos. Nesse sentido, há programas para todos os públicos. Apesar de sua criação não ter esse objetivo, os podcasts têm se mostrado ser uma ótima ferramenta para economizar tempo e otimizar os estudos.

Veja abaixo algumas opções de programas disponíveis para aqueles que estão focados no vestibular.

Brasil Latino

Esse programa debate os mais diversos temas que dizem respeito a cultura e ao desenvolvimento da América Latina. Os assuntos vão de saúde a economia, e muitas vezes envolvem notícias ou entrevistas com especialistas. Há também dicas de eventos e músicas, além de coberturas a manifestações e outros fatos de relevância internacional.

Desafios

O foco desse podcast são os estudantes do Enem. Ali é possível encontrar muitas informações sobre as demandas políticas e sociais do Brasil, além de boletins econômicos e outras utilidades que caem no vestibular.

Ciência Usp

Por fim, trazemos um podcast da USP. Tudo sobre ciência, descobertas e pesquisas está disponível nesse programa. A postagem do conteúdo ocorre de quinze em quinze dias e para ficar a par de tudo basta acessar o site do jornal.

