‘Podemos caminhar unidos para conseguir o melhor para o Vasco’, diz Leonardo Gil, após classificação

O Vasco garantiu uma vaga nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana ao empatar com o Caracas por 0 a 0, na Venezuela. Após a partida, o argentino Leonardo Gil comemorou a classificação e afirmou que o time busca ser mais sólido na defesa para se recuperar na temporada.

– Buscar a classificação aqui era o mais importante. A vantagem construída em casa foi mínima. A gente não vinha bem no Brasileirão, empatamos fora (Goiás) e isso (vaga na Sul-Americana) gera confiança. O importante é não perder, é somar pontos. Claro, sempre vamos buscar a vitória, mas com inteligência. O que buscamos hoje é ser um time sólido, manter a defesa sem ser vazada. Temos jogadores com qualidade na frente e, em qualquer momento, podemos marcar um gol – disse o meio-campista.

Necessitando apenas do empate, o técnico Ricardo Sá Pinto apostou em um esquema com três zagueiros e conseguiu segurar o adversário, que pecou na falta de qualidade técnica. Com um meio-campo mais povoado, o Gigante da Colina foi bem defensivamente e teve chances de vencer a partida no segundo tempo.

– Todos têm o sonho de chegar o mais longe possível. Vamos trabalhar com humildade, temos um ótimo grupo. Encontrei grandes pessoas aqui. Acho que podemos caminhar unidos para conseguir o melhor para o Vasco – destacou o camisa 7.

Com a classificação, o Vasco encara nas oitavas de finais da competição o Defensa Y Justicia, da Argentina. Antes disso, a equipe volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília) diante do Palmeiras, em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.