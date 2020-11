Pokémon GO aumenta limite de nível de treinador de 40 para 50

A Niantic anunciou hoje uma grande mudança para os jogadores mais veteranos e hardcore de Pokémon GO, ao subir o nível máximo de treinador de 40 para 50. E caso você já estivesse no teto anteriormente, não precisa se preocupar, pois o jogo continuou contando a sua experiência!

Só não espere subir demais de nível de cara, já que o nível de exigência de XP é colossal: para subir do nível 45 ao 46, por exemplo, é preciso somar 15.5 milhões de pontos! Essa nova dinâmica de progressão além do antigo teto foi chamada pela produtora de Go Beyond.

Mas não bastará apenas somar pontos de XP, já que esses níveis mais altos também estão atrelados a completar desafios chamados Pesquisas para Subir de Nível. Elas envolvem tarefas simples como vencer 30 reides, fazer 50 arremessos excelentes ou já ter alguma medalha de ouro no seu perfil de treinador.

Por outro lado, também há missões bem complicadas, como pegar 200 pokémon em um único dia, fortalecer um monstrinho lendário 20 vezes, ou realizar do zero todas as evoluções do Eevee. Quem chegar ao antigo teto até o dia 31 de dezembro de 2020 será premiado com um chapéu de Gyarados e uma medalha exclusiva.

De hoje até 31 de dezembro também ganharemos experiência em dobro por captura de criaturas! Por fim, a partir de 30 de novembro todos os treinadores ganharão ainda mais XP ao cumprir as diferentes atividades de Pokémon GO. O que você achou dessa atualização? Comente abaixo!