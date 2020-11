Pokémon GO permite que jogadores nível 38 solicitem PokéParadas

Neste ano, a Niantic havia anunciado uma diminuição de nível mínimo para revisar solicitações de PokéParadas em Pokémon GO, passando esse limite para o nível 38. Agora, esse mesmo grupo recebeu a opção de solicitar esses pontos de interesse para o game.

A partir de agora, treinadores nível 38 vão encontrar a opção de solicitar PokéParadas ativa dentro do menu de Configurações. Vale mencionar que cada jogador tem o limite de 7 pedidos por semana para realizar.

Trainers, we have lowered the required level for PokéStop nomination to 38 and above. To learn more about how to nominate a PokéStop, see our article here: https://t.co/VihBdYOPIs

— Niantic Support (@NianticHelp) November 10, 2020