Foram criados Comandos Regionais de Policiamento Militar, que estarão responsáveis pela garantia da ordem na votação

Nas eleições deste domingo, 15, a Polícia Militar atuará com um efetivo de 3.313 militares em todas as regiões do estado, para que o pleito eleitoral transcorra com segurança para os eleitores e postulantes aos cargos públicos. Assim, a corporação instituiu o Comando Geral de Operação, no qual o centro de comando do pleito já passa a funcionar nesta sexta-feira, 13, e organizou os agentes em quatro Comandos de Policiamento Militar Regional (CPMR), que estarão responsáveis pela segurança da votação em todo o estado de Sergipe.

De acordo com o planejamento estratégico da instituição para as eleições deste ano, o Centro de Comando e Controle da Operação, que já estará de prontidão a partir da tarde desta sexta-feira, fica localizado na sala de situação do Quartel Central Geral (QGC), junto às representações das demais forças de segurança que estarão atuando de forma integrada no pleito eleitoral. O centro é responsável pelo monitoramento do policiamento dos quatro CPMR, além de abrigar a central de contato para o apoio da tropa em todo o estado.

O CPMR-1 abrange a Grande Aracaju, na qual estão localizadas as 1ª, 2ª, 13ª, 21ª, 27ª e 34ª zonas eleitorais. Já o CPMR-2 é responsável pelas regiões Sul, Centro-Sul e Sudoeste, que abriga as 4ª, 6ª, 12ª, 11ª, 23ª, 30ª, 31ª e 35ª zonas eleitorais. Em seguida, o CPMR-3 está a cargo do Agreste, Alto e Médio Sertão, com as 3ª, 8ª, 9ª 16ª, 17ª, 18ª, 24ª, 26ª, 28ª e 29ª zonas eleitorais. Por fim, o CPMR-4 engloba o Norte, Leste e Baixo São Francisco, onde estão situadas as 5ª, 11ª, 14ª, 15ª e 19ª zonas eleitorais.

Em paralelo, as unidades especializadas da Polícia Militar também estarão atuando na segurança das eleições em todo o estado. Os militares do Batalhão de Choque (BPChq), Comando de Operações Especiais (COE), Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati), Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) estarão posicionados em todo o estado. A Corregedoria também atuará no pleito eleitoral.

O coronel Paulo Paiva, subcomandante-geral da PMSE e comandante da Operação Policial das Eleições, explicou que a estrutura da corporação para a atuação nas eleições deste ano tem como objetivo garantir que a população tenha acesso ao direito de escolher seus novos gestores municipais de forma tranquila e segura no próximo domingo, 15. O coronel também detalhou como estão organizadas as unidades policiais para a atuação em todo o estado durante a votação.

“Precisamos ter uma estrutura de operação que não se resume à presença ostensiva no local de votação, precisamos de uma estrutura de bastidores, que possa chegar com agilidade à qualquer potencial problema ou incidente. Cada zona eleitoral foi subdividida em setores de policiamento. A cada dez locais de votação, há uma supervisão, que está englobada em uma coordenadoria, que está vinculada ao CPMR, que está subordinada ao comando da operação”, ressaltou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, ressaltou que o planejamento de atuação das forças de segurança pública foi iniciado desde o início deste ano e que o objetivo é garantir que a população tenha o pleno acesso ao pleito eleitoral. “É a maior operação da segurança pública, pois se fizermos a conta, com 1.144 locais de votação, colocando dois policiais por local, já teríamos mais de 2 mil policiais. É um planejamento que está sendo feito desde o início do ano, atendendo às demandas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e temos certeza que, mais uma vez, teremos sucesso nesse pleito e iremos garantir a cidadania das pessoas com o direito de ir e vir no dia da votação”, finalizou.

