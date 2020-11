Pontos de Análises de Mercados – Massa e Nicho

Principais pontos de análise entre mercado de massa e mercado de nicho

Pode ser viável ao empreendedor atuar no mercado de massa ou de nicho? Considerando que traz mais possibilidades de ganho, através de um único foco, o mercado de nicho parece ser mais atrativo.

Entretanto, há pontos que podem ser considerados quanto ao mercado de nicho e mercado de massa. Por isso, reunimos alguns pontos para que possa analisar.

Fator concorrência

A concorrência no mercado de massa é alta, pois a concorrência está por todos os lados. Já no mercado de nicho, a concorrência é baixa, já que um mercado restrito não interessa para grandes empresas. Todavia, há nichos de mercado que concorrem entre si, por isso inovação é um diferencial.

Preços

A precificação no mercado de massa sempre será mais baixa em relação ao nicho. Haja vista que grandes estoques fazem negociações privilegiadas com os fornecedores. Assim sendo, a precificação no mercado de nicho é mais alta, porém quando pensamos nisso, o preço pode valer o diferencial. Esse fator pode não ser negativo.

Margem de lucro

A lucratividade no mercado de massa é baixa quando falamos em unidade, uma vez que a lucro do mercado de massa é oriunda do volume de vendas. Já no mercado de nicho a margem é alta, haja vista que a lucratividade é oriunda de um produto.

Liderança de mercado

É difícil a competição de liderança com as grandes marcas, até mesmo entre as próprias líderes de mercado. Já no mercado de nicho é possível ser líder, desde que atue com estratégias.

Investimentos e Foco

Para atuar no mercado de nicho o investimento inicial é baixo, o que não ocorre no mercado de massa. Já quanto ao foco, no mercado de nicho o foco é ser especialista, e ter informações para o cliente. Já o foco no mercado voltado para grandes públicos é o preço. Por isso, o empreendedorismo no mercado de nicho está em alta, dadas as possibilidades de sucesso.