Por desempenho com 4 TDs, Dalvin Cook é eleito melhor jogador ofensivo da NFC na semana 8

Depois de não jogar na semana seis, o running back Dalvin Cook foi escolhido como o jogador ofensivo da NFC da semana oito, após ser o principal nome do Minnesota Vikings na vitória diante do Green Bay Packers, por 28 a 22, no domingo (1).

Cook correu em 30 oportunidades, conseguiu 163 jardas e anotou três touchdowns terrestres. O jogador também apareceu como opção de ataque para o quarterback Kirk Cousins no jogo de passes, produzindo 63 jardas e um TD aéreo. Desde 1979, um jogador do Minnesota Vikings não marcava quatro touchdowns em uma mesma partida, feito alcançado pelo recebedor Ahmad Rashad contra o San Francisco 49ers.

Pela defesa da NFC, o linebacker Bobby Wagner foi escolhido para premiação na semana 8. O jogador 11 tackles, sendo três para perdas de jardas, somou dois sacks e quatro hits no quarterback na vitória sobre o San Francisco 49ers.

O kicker Ryan Succop foi escolhido como melhor atleta dos times de especialistas na semana 8 da NFC. O kicker do Tampa Bay Buccaneers anotou quatro field goals na batalha frente ao New York Giants, no Monday Night Football.