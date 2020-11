Por que a convocação de um concurso demora?

Um concurso público é composto por diversas etapas e muitas delas demoram bastante até a conclusão. Desse modo, é comum que os concurseiros se sintam ansiosos em alguma dessas etapas. Há dois momentos de maior expectativa, são eles a espera pela realização da prova e a divulgação do resultado.

Após o resultado, os aprovados têm muito a comemorar já que o processo de preparação para um concurso nem sempre é simples e pode levar árduos meses de estudos até que se obtenha um bom resultado no certame desejado. Contudo, mesmo após o resultado, pode haver longo período de espera pela convocação. Muitos não entendem o porquê dessa demora. Para isso, o primeiro passo é compreender como ocorre cada etapa do certame e os prazos do mesmo.

Qual é o prazo para a convocação?

A convocação de um concurso pode ocorrer anos após a homologação do mesmo ou em poucos meses. A homologação indica que todas as etapas do concurso chegaram ao fim. Desse modo, o comum é que a ela ocorra em alguns dias, mas pode demorar muito mais tempo. Já a convocação não tem prazo definido.

O candidato pode ser chamado a qualquer momento dentro do prazo de validade do concurso. Geralmente o prazo de validade de um concurso é de dois anos. No entanto, esse prazo pode ainda ser prorrogado, caso conste no edital. Cada edital tem o seu prazo, então é preciso ler sua totalidade para saber qual o tempo máximo se pode esperar pela nomeação.

Nesse sentido, é possível até que haja uma convocação três anos após a divulgação do resultado de um concurso, por exemplo. Além disso, é preciso lidar com a possibilidade de não ser nomeado, já que, via de regra, o candidato aprovado em concurso público não tem garantia de ser chamado.

A nomeação, quando ocorre em um prazo curto após a divulgação do resultado, pode pode ocorrer através de publicação no Diário Oficial. No entanto, nos casos mais demorados, a nomeação se dá por notificação pessoal. Em suma, é preciso ter paciência na espera e ficar atento. Os candidatos aprovados dentro das vagas têm mais chance de maior agilidade na nomeação. No entanto, se a classificação for fora das vagas, essa possibilidade se reduz e o órgão pode até não chamar o candidato.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver cursos on-line gratuitos.

Leia também O que diz o Guia do MEC sobre a redação do Enem.