Por que a troca de Jorge Jesus por Dome ajudou Pedro a brilhar

Principal artilheiro do Flamengo na temporada, com 18 gols, Pedro é uma das armas do time rubro-negro para tentar eliminar o Athletico-PR pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O jogo de ida terminou com vitória carioca por 1 a 0.

A reportagem ouviu pessoas próximas ao atacante para entender o bom momento dentro de campo: 10 gols nos últimos 12 jogos. Um dos fatores que ajudam a explicar a fase foi a troca de treinador no clube.

É curioso que foi Jorge Jesus que pediu contratação do centroavante, posição que era carente no elenco. O atacante revelado no Fluminense era sonho antigo do clube de Gávea, que tentou contratá-lo em 2019, depois que ele voltou de uma lesão grave no joelho que o tirou por vários meses dos gramados.

O Flamengo fez uma oferta ao clube das Laranjeiras, que a rejeitou porque não queria perder o jogador para o principal rival. Ele atuou em mais alguns jogos no time tricolor antes de ser vendido para a Fiorentina no meio de 2019. Na Itália, porém, ele não caiu nas graças do técnico Vincenzo Montella e praticamente não jogou.

No time de infância

O Flamengo seguiu monitorando o centroavante. Ciente da situação do jogador, que desejava atuar mais vezes, a diretoria rubro-negra fez uma oferta de empréstimo – com valor fixado de compra – à Fiorentina em dezembro.

Cobiçado também pelo Grêmio, Pedro fechou com o “Rubro-Negro”. A reportagem apurou que a decisão foi influenciada pelo fato de o jogador ser flamenguista na infância, ir para o melhor time do Brasil e ter a chance de ser chamado novamente para a seleção brasileira. Em 2018, ele havia sido convocado por Tite, mas não jogou porque se lesionou pouco tempo depois.

Segundo apurou a reportagem, Pedro foi para a Gávea com a ideia de buscar seu espaço e não para ser reserva de luxo, mesmo respeitando o que o time fez na temporada anterior. O atacante chegou bem fisicamente porque a temporada na Europa estava na metade, mas sem ritmo de jogo.

Mudanças com Jesus

Para jogar com Jorge Jesus, Pedro precisou mudar a forma de atuar e ser mais móvel. O português insistia para que o jogador fosse mais completo, apesar de o atacante ter melhor desempenho quando atua de costas para a defesa adversária, segurando a bola e abrindo espaço para os meias chegarem.

Na terceira rodada da Taça Rio, o Flamengo perdia por 1 a 0 para a Portuguesa-RJ no Maracanã e Pedro foi sacado no intervalo para a entrada de Michael. Jesus disse que Pedro estava participando pouco. O treinador queria que o jogador se movimentasse mais, saísse da área e buscasse o jogo. A equipe rubro-negra venceu de virada por 2 a 1.

Após alternar momentos como titular e reserva, Pedro fez o gol de empate na final da Taça Rio. Depois, começou como titular nos dois jogos da final do Carioca e fez o gol da vitória na partida de ida.

Detalhista, Jesus prestava muita atenção no posicionamento de Pedro e o orientava para que buscasse as diagonais do campo. O gol do primeiro jogo da final do Carioca contra o Fluminense saiu desta forma. Depois de uma jogada feita por Arrascaeta com Diego, Pedro ficou na diagonal e recebeu um passe do camisa 10 para chutar de primeira.

Brilho com Dome

Pedro foi um dos jogadores mais beneficiados com a saída de Jesus – após o titulo carioca – e a chegada de Domènec Torrent, que tem um estilo de jogo que se encaixa perfeitamente ao modo como o atacante prefere atuar.

Mesmo começando na reserva com o espanhol, ele se destacou na vitória contra o Bahia e pouco tempo depois virou titular. Depois disso, teve sequência maior em uma equipe que cria muitas chances de gols por jogo.

Domènec Torrent conversa bastante com Pedro e o orienta. O atacante procura se dedicacar para manter o nível de boas atuações e corresponder à confiança do treinador.

O Flamengo pagou dois milhões de euros para ter o jogador até o final de 2020 e deseja prorrogar o empréstimo até junho de 2021, mas a Fiorentina só aceita a venda definitiva do atleta.