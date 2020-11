por que Thiago Galhardo não conseguiu segurar o choro com seleção brasileira

Destaque do Internacional na temporada, Thiago Galhardo chorou ao recordar da trajetória que o levou à seleção brasileira pela primeira vez. Ele foi chamado para o jogo contra o Uruguai, nesta terça-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, após o corte do atacante Pedro, do Flamengo.

O jogador ficou sabendo do chamado de Tite horas depois da derrota para o Santos, já no avião, quando se preparava para deixar São Paulo.

“O voo atrasou, estava sentado, sem notícia de nada… Rodrigo Caetano chegou com o celular falou: ‘Vai para a seleção brasileira, seu Morrinho, o Juninho Paulista quer falar com você’. Peguei o telefone, ele comunicou que vocês (da CBF) iam me buscar. O avião já estava pronto para sair, para poder iniciar o voo. Teve que abrir tudo, anunciaram, todos começaram a bater palma”, disse, à “CBF TV”.

“É uma emoção muito grande, não tem o que falar na hora. Comecei a chorar, pensar na minha família. Na hora que sai dali, até a hora de pegar a van, todo trajeto, falar com amigos, familiares, é uma loucura. É a realização de um sonho. Jogamos bola para isso”.

Entre tudo que passou na cabeça do artilheiro do Campeonato Brasileiro com a convocação, uma pessoa da família teve lugar especial: a avó Otillia, que morreu em 2019.

“Todo mundo sabe o quanto sou apegado a minha vó. No ano passado, no final do campeonato, ela faleceu dia 17 de novembro. Vi ela pela última vez, pós-jogo Ceará x Internacional. Depois, só fui para enterrá-la. Jogo com a camisa 17 hoje em homenagem a ela, quase todos os gols que faço dedico a ela, aponto para o céu para agradecer… Hoje estou aqui, o jogo é dia 17 de novembro”, contou.

CBF/Divulgação

“Há um ano estava recebendo a pior notícia da minha vida, pela minha mãe, e hoje estou recebendo a melhor notícia da minha vida profissional, que é estar aqui (na seleção). E, coincidentemente, a camisa 17 que o Pedro jogou ontem, é a que eu jogo em homenagem a ela… E dia 17 de novembro é o jogo com o Uruguai. Tem muita coisa aí, acho que Deus planejou tudo para que pudesse estar vivendo esse momento mágico, só agradecer. Vou fazer de tudo por ela”.

Além de artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, Galhardo também é o maior goleador do país em 2020, com 21 tentos no total.

O Brasil enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira, às 20h (horário de Brasilia), em Montevidéu, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.