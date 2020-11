Por vaga na final do Brasileiro Feminino, São Paulo enfrenta o Avaí

O São Paulo terá a difícil missão de reverter o placar sofrido diante do Avaí Kindermann no último final de semana na segunda partida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor foi derrotado por 3 a 1 na ida, em Barueri, e precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar à final. O jogo acontecerá neste sábado, às 14h, na Ressacada.

– Será mais um jogo difícil, em que começaremos já atrás no placar. Elas têm um resultado na mão e a responsabilidade de dar o máximo, jogar bem e ganhar é nossa, independente do jogo ser na casa delas. Não queremos terminar nossa caminhada no Campeonato Brasileiro aqui, faremos de tudo por uma vaga na final. Não faltará empenho e nem luta – disse o treinador Lucas Piccinato.

Para o duelo, o comandante volta a contar com Giovana, que estava suspensa por expulsão contra o Santos. Com todos exames de Covid-19 negativados e sem novas atletas no departamento médico, apenas Maiara, que passará por nova cirurgia no joelho (menisco), o técnico terá todas atletas à disposição. Sobre a primeira partida, ele comentou:

– Fizemos uma partida abaixo do normal, com erros técnicos que não acontecem e não podem acontecer, principalmente em um jogo mata-mata, contra uma equipe bem treinada como é a do Kindermann – finalizou.

A partida está marcada para 14h, na Ressacada, e terá transmissão da TV Bandeirantes e da ESPN, além da cobertura pelo Twitter @saopaulofc.