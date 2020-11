PorOndeAnda: David Duchovny, o eterno Fox Mulder de Arquivo X

No final da década de 1990, David Duchovny era um grande sucesso na TV com seu personagem Fox Mulder, na série Arquivo X (The X-Files), na qual formava com Gillian Anderson no papel de Dana Scully a icônica dupla de agentes do FBI.

Os dois agentes investigavam estranhos fenômenos sobrenaturais, principalmente ligados à existência de vida inteligente fora da Terra.

Ao final da 7ª temporada de Arquivo X, David Duchovny deixou o elenco regular do programa para tentar alavancar sua carreira nos cinemas.

Em 2007, ele voltou a fazer sucesso na TV com a série Californication, do canal Showtime, na qual trabalhou até 2014.

Desde então, pouco se houve falar de David Duchovny, que chegou a participar do retorno de Arquivo X para a TV em 2016.

Mas afinal, #PorOndeAnda David Duchovny em 2020?

A tentativa de carreira nos cinemas

David Duchovny tinha um grande potencial para alavancar a sua carreira em novas produções. Ele havia sido indicado por diversas vezes ao Emmy Awards e ao Globo de Ouro por seu trabalho em Arquivo X — sendo vencedor na categoria de Melhor Ator em Série de Drama em 1997, no Globo de Ouro.

Sendo assim, Duchovny começou a atuar em alguns filmes, como Feitiço do Coração, Zoolander, Full Frontal e Evolução, porém sem grande sucesso.

Em 2007, ele entrou para o elenco de Californication, que mais uma vez levou Duchovny a ser premiado no Globo de Ouro, dessa vez na categoria de Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical, em 2008.

David Duchovny também é músico

Após mais uma jornada bem-sucedida na TV, o ator — que também já havia atuado como produtor, roteirista e diretor — começou uma nova carreira como músico.

Em 2015, ele lançou o primeiro álbum de sua carreira, chamado Hell or Highwater, no qual tocava ao lado de sua banda.

Duchovny chegou a entrar em turnê com a banda e, até o momento, possui dois álbuns lançados, com um terceiro já programado para 2021.

De volta à TV

Em 2016, o ator voltou a interpretar Fox Mulder na 10ª temporada de Arquivo X, uma temporada curta com apenas 6 episódios. A boa aceitação por parte do público fez a série ter mais 10 episódios na 11ª temporada, lançada em 2018.

David também virou escritor

Em 2015, ele lançou o livro Holy Cow: A Modern-Day Dairy Tale, o primeiro dos seus trabalhos como escritor. Em 2016, David lançou Bucky F*cking Dent e, em 2018, Miss Subways: A Novel. Em 2021, ele lançará Truly Like Lighting: A Novel.

David Duchovny em 2020

David não abandonou a atuação. Seu mais recente trabalho estreou dia 28 de outubro em alguns serviços de VOD nos Estados Unidos. Em Jovens Bruxas: Nova Irmandade (The Craft: Legacy), David interpreta o personagem Adam.