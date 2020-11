PorOndeAnda: David Schwimmer, o Ross Geller da série Friends

Que Friends é uma série celebrada por muitas pessoas, não restam dúvidas. A sintonia entre os seis membros do elenco é notável e deixa os episódios fluírem de um jeito divertido e profundo.

E por mais que Ross Geller seja considerado pelos fãs como um dos personagens mais problemáticos do grupo, é visível o talento de seu intérprete, David Schwimmer. As habilidades cênicas do ator provocaram até mesmo a ira dos espectadores com certas atitudes, marcando sua figura junto com a de Ross.

Mas depois de tanto tempo do encerramento da série, #PorOndeAnda David Schwimmer? Será que ele conseguiu se distanciar um pouco de seu icônico personagem? É o que tentaremos descobrir agora!

David Schwimmer: dos primórdios a Friends

(Reprodução)Fonte: NBC

Nascido em Nova York, mas criado em Los Angeles, David Schwimmer atuou em diversas produções no cinema e na televisão antes de ingressar no elenco da série Friends. Formado em Teatro pela Northwestern University, o ator acumulou pequenas participações em filmes como Twenty Bucks e Crossing the Bridge, além de séries como Blossom, The Wonder Years e L.A. Law.

Foi com sua participação na série de amigos da NBC que sua carreira deslanchou. No entanto, em entrevistas recentes em que Schwimmer relembrou desta época, ele afirmou que a fama havia bagunçado seu relacionamento com diversas pessoas de seu convívio e que teria levado anos para conseguir retomar os laços novamente.

Segundo ele, encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal foi bastante complicado. Ele queria seguir com sua profissão, mas também continuar tendo a vida simples que sempre sonhou.

O que aconteceu com David Schwimmer?

(Reprodução)Fonte: NBC

Depois que Friends encerrou sua 10ª temporada, Schwimmer quis se dedicar à carreira de diretor. Ele fez sua estreia nesse posto com a comédia Run Fatboy Run, em 2007. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, foi bem nas bilheterias, rendendo ao diretor uma indicação ao British Independent Film Award de melhor estreia.

Ele seguiu nessa área com outros projetos, que posteriormente se revelaram verdadeiros fracassos de bilheteria. Na televisão, ele também apostou suas fichas como diretor de algumas séries como Joey, o fracassado spin-off de Friends protagonizado por Matt LeBlanc.

E por mais que a carreira de diretor fosse muito buscada por Schwimmer, os trabalhos como ator continuaram. Ele participou de diversas produções, mas com nenhuma delas conseguiu o reconhecimento que tinha quando interpretava Ross Geller.

A maioria dos filmes feitos por ele, inclusive, por mais que tivessem críticas favoráveis, possuíam pouco apelo popular.

Talvez seu papel mais relevante e assistido nesta época tenha sido o da girafa Melman, na animação Madagascar, em 2005. Muitos sites da época afirmaram que o personagem de Schwimmer era um dos mais divertidos justamente por conta de seu desenvolvimento.

David Schwimmer atualmente

(Reprodução)Fonte: CBS

Algumas polêmicas em sua vida pessoal o afastaram de Hollywood por algum tempo, trazendo-o de volta em pequenas participações em séries. Ele levantou algumas bandeiras igualmente polêmicas que o colocaram em destaque novamente depois de alguns anos.

Atuando no cinema, na televisão, no teatro e também se dedicando como diretor em algumas produções, David Schwimmer parece ter finalmente encontrado um estilo próprio depois de se despedir de um personagem tão marcante.

E quatro papéis foram fundamentais para isso: Robert Kardashian, em American Crime Story; Tommy Moran, em Feed the Beast; Noah Broader, em Will & Grace, e Jerry Bernstein, em Intelligence, seu trabalho mais recente.

Esperamos vê-lo cada vez mais em novos personagens que se mostrem tão desafiadores quanto esses últimos.