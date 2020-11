PorOndeAnda: Lauren Graham, a Lorelai de Gilmore Girls

A atriz Lauren Graham ficou conhecida por estrelar a série Gilmore Girls como a personagem Lorelai Gilmore, mãe de Rory (interpretada por Alexis Bledel). Ela viveu a personagem durante as sete temporadas regulares da série, e também esteve presente no especial Gilmore Girls: A Year in the Life, uma minissérie de 4 capítulos produzida pela Netflix em 2016.

Após interpretar Lorelai, Lauren continuou a trabalhar em alguns programas de TV e também se tornou uma escritora de sucesso, com seus livros aparecendo na lista de mais vendidos do The New York Times.

Enquanto Lauren trabalhava em Gilmore Girls, outros trabalhos apareceram para a atriz. Ela atuou em Bad Santa (“Papai Noel às Avessas”), em 2003, e Evan Almighty (“A Volta do Todo Poderoso”), em 2007, mas foi pelo papel de Lorelai que Lauren teve mais sucesso, chegando a ser indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática por esse papel.

Trabalhos após Gilmore Girls

Após sua saída da série, Lauren trabalhou como dubladora no filme Tá Chovendo Hambúrguer, no qual ela deu voz à Fran Lockwood, mãe do protagonista Flint.

Foi somente em 2010 que ela teve um outro trabalho de destaque, quando ela passou a viver Sarah Braverman no sucesso da ABC, Parenthood. Foram mais de 100 episódios divididos nas 6 temporadas em que o programa esteve no ar.

Em paralelo, ela atuou nos filmes Se Enlouquecer, Não se Apaixone e Maldito Feliz Natal, além de participações nas séries Go On: Seguindo em Frente e Web Therapy.

Retorno à personagem Lorelai

Em 2016, ela retornou ao papel de Lorelai na minissérie da Netflix Gilmore Girls: A Year in the Life.

Desde então, suas aparições em produções de TV e cinematográficas têm sido relativamente pequenas. Ela teve um papel recorrente em Curb Your Enthusiasm, em 2017, e, mais recentemente, no início de 2020, ela atuou em Zoey’s Extraordinary Playlist.

Ela voltou a trabalhar com dublagens, dando voz à mãe da personagem principal na animação Vampirina. Lauren foi escalada para interpretar Alex na série de TV da Disney The Mighty Ducks, uma versão para a TV do clássico dos cinemas Nós Somos os Campeões.

Sucesso como autora de livros

Mas seus maiores sucessos, no entanto, foram como autora de alguns livros, que figuraram entre os best-sellers do jornal The New York Times. São os livros Someday, Someday, Maybe (Quem Sabe Um Dia), Talking as Fast as I Can (Falando o Mais Rápido que Posso) e In Conclusion, Don’t Worry About It.

Relacionamento com ex-membros de Gilmore Girls

Atualmente, Lauren tem um bom relacionamento com Alexis Bledel, que foi sua filha na série, mas devido a distância — Graham mora em Los Angeles, enquanto Bledel mora em Nova York — as duas não conseguem se encontrar frequentemente.

Porém, Graham é mais próxima de outros dois colegas de elenco: Kelly Bishop, que viveu Emily Gilmore, mãe de Lorelai, e Yanic Truesdale, o Michel Gerard.

Lauren ainda é casada com um ex-colega de outra série, Parenthood. Lá, sua personagem era irmã de Adam Braverman, interpretado por Peter Krause. Eles já se conheciam desde 1995, mas foi trabalhando juntos na série que os dois se tornaram um casal.