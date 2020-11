PorOndeAnda: Matthew Fox, o Jack Shephard da série Lost

Existem personagens que são tão importantes na carreira de uma estrela que são capazes de marcá-la para sempre. Esse talvez seja o caso de Matthew Fox, que protagonizou uma das séries mais prestigiadas de todos os tempos. Lost estreou na ABC em 2004, colocando-o no hall de grandes personalidades da mídia.

Anos se passaram desde o fim tão criticado da série, e a pergunta que fica é: #PorOndeAnda Matthew Fox depois de interpretar Jack Shephard em Lost?

Matthew Fox: dos primórdios ao sucesso em Lost

Fox se formou em Economia, pois queria trabalhar em Wall Street. No entanto, a mãe de sua namorada na época, uma agente de modelos, via certo talento nele. Tentando seguir essa carreira, ele acabou fazendo alguns comerciais de televisão.

Fonte: Fox

Anos depois, estudando atuação, ele participou de testes em produções audiovisuais. Seu primeiro papel foi na sitcom Wings, em 1992. No entanto, foi em Party of Five que ele começou a crescer. Conhecida no Brasil como O Quinteto, a série da Fox durou seis temporadas, e Fox atuou em todos os episódios no papel de Charlie.

Enquanto fazia participações em outros produtos televisivos, o ator foi chamado para integrar o elenco de uma série que estava começando a se desenvolver na ABC. Era Lost, que, com sua mitologia própria e conflitos eletrizantes, acabou conquistando os espectadores de um jeito descomunal.

O que aconteceu com Matthew Fox?

Depois de participar de duas séries de sucesso, sendo uma delas tão aclamada por público e crítica, Fox acabou não tendo outras grandes oportunidades. Após a exibição do último episódio de Lost, a década que se seguiu não foi muito boa para ele.

Apesar de alguns esforços notáveis de sua parte, nada que o envolvesse diretamente conseguiu emplacar. Vale lembrar que, por sua atuação na série da ABC, Fox foi indicado diversas vezes ao Emmy Awards, além de outras premiações importantes na época.

Fonte: ABC

Como os convites para projetos televisivos não aconteceram, ele investiu tempo e dedicação no cinema. Ainda durante a produção dos episódios de Lost, integrou o elenco de uma adaptação de Speed Racer dirigida pelas irmãs Wachowski (Matrix). Depois desse longa, Fox sofreu grandes mudanças em seu corpo para interpretar o assassino em série Picasso no filme Alex Cross.

Mesmo com uma atuação surpreendente e visceral, já que seu personagem torturava e matava pessoas por puro esporte, o sucesso não foi o esperado. Alex Cross acabou sendo destruído pela crítica especializada e, de certa forma, esnobado pelo público.

Matthew Fox em 2020

Outra participação do ator em filmes aconteceu em Guerra Mundial Z, dirigido por Marc Forster. Por diversos problemas relacionados à produção do longa, seu personagem foi completamente cortado da versão final apresentada ao público. Inclusive, sua participação tinha certo destaque, mas acabou sendo em vão.

Fonte: Paramout Pictures

Após esse episódio frustrante, Fox não participou de mais obras audiovisuais. Seu nome acabou figurando, entretanto, em diversos noticiários, mas não pelos motivos que esperávamos. Ele foi acusado, em diferentes momentos, de agressão. As sentenças o julgaram inocente, mas algum tempo depois foi preso por dirigir alcoolizado.

Atualmente morando em Oregon, Fox se afasta cada vez mais dos holofotes. Seus hobbies envolvem pilotar aviões e sair com a família. Curiosamente, em uma entrevista em 2012, ele afirmou que se não tivesse mais oportunidades de qualidade acabaria saindo de cena.

O último papel de Fox foi no filme Bone Tomahawk, lançado em 2015.