PorOndeAnda: Rainn Wilson, o Dwight Schrute de The Office

A adaptação norte-americana de The Office esteve em exibição na TV entre 2005 e 2013, e em todas as nove temporadas tivemos o ator Rainn Wilson interpretando um dos personagens favoritos do público, Dwight Schrute.

Embora ainda seja reconhecido pelos fãs por esse papel, Wilson tem uma grande carreira com outros bons personagens tanto na TV quanto nos cinemas. Ele tem trabalhado também como dublador, dando sua voz em animações a um dos mais icônicos vilões do Superman, Lex Luthor. Em 2020, ele retornou com uma grande produção no Amazon Prime Video.

Confira #PorOndeAnda Rainn Wilson.

(NBC/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A carreira de Wilson não começou em The Office. O ator participou de algumas outras produções, como a série da HBO Six Feet Under e os filmes Quase Famosos e Os Queridinhos da América.

Outras produções durante The Office

Enquanto trabalhava em The Office, ele chegou a apresentar o Saturday Night Live, além de fazer participações em Reno 911! e Uma Família da Pesada. Nos cinemas, estrelou alguns filmes, como Minha Super Ex-Namorada, Juno e Transformers: Revenge of the Fallen.

A carreira pós-The Office

Com o encerramento da série da NBC em 2013, Wilson se aventurou por outras produções na TV, como Backstrom, Roadies e Room 104. Nos cinemas, a maior produção da qual ele participou foi o blockbuster Megatubarão (The Meg), estrelado por Jason Statham em 2018.

Megatubarão. (Warner/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Destaque como dublador

Apesar de estrelar várias séries e filmes, foi nas animações que Wilson desenvolveu alguns de seus principais papéis. Em 2014, ele entrou para o elenco de Adventure Time e deu voz a vários personagens, dublando também em Os Smurfs e a Vila Perdida.

Wilson atualmente é a voz do vilão Lex Luthor nas animações da DC, papel que conquistou em A Morte do Superman, em 2018. Ele repetiu a dose em O Retorno de Superman, Batman: Silêncio (ambos em 2019) e em Liga da Justiça Sombria: A Guerra de Apokolips (2020).

Trabalhos mais recentes

Seus trabalhos mais recentes envolvem pequenas participações nas séries Mom e Star Trek: Discovery e no filme de James Gunn, Brightburn, no qual reencontrou um velho colega de elenco de The Office, o ator David Denman.

No fim de setembro, a série Utopia estreou no streaming Amazon Prime Video, estrelada por Wilson ao lado de John Cusack. A trama, como ele mesmo definiu, é uma mistura de Stranger Things com Tarantino.

Qual é o seu trabalho favorito de Rainn Wilson? Conte nos comentários.