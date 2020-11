PorOndeAnda: Taylor Momsen, a Jenny Humphrey de Gossip Girl

Gossip Girl foi um seriado que trouxe atores e atrizes ao estrelato. Alguns seguem bombando em filmes e séries, como Penn Badgley (You), Chace Crawford (The Boys) e Blake Lively (Um Pequeno Favor). Porém, tem uma personagem que iniciou a série entre as principais, mas acabou caindo de valor para o seriado e ficando apenas na saudade dos fãs: Jenny Humphrey.

A Little J foi interpretada por Taylor Momsen, uma atriz que chegou a estar na lista principal das estrelas de Hollywood, mas que quase desapareceu das telinhas após o final de Gossip Girl.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

O começo de Taylor Momsen

Isso pode ser uma surpresa para você, mas o papel de irmãzinha do Dan não foi a primeira grande atuação de Taylor. A atriz, ainda criança, foi uma das protagonista do filme O Grinch, interpretando a personagem Cindy Lou Who. Cindy era uma criança que amava o natal e se torna amiga de Grinch, um rabugento que faz de tudo para acabar com a alegria da data.

Após esse papel, a atriz fez algumas pequenas aparições em Pequenos Espiões 2 e João e Maria. Porém, foi quando entrou para o elenco de Gossip Girl que ela voltou a ficar em evidência.

Problemas durante Gossip Girl

Como a queridíssima Jenny Humphrey, Taylor alcançou a primeira prateleira de Hollywood, ganhando muita fama e muitos fãs. Entretanto, o sucesso na TV não significava tudo de bom nos bastidores.

A atriz afirmava constantemente que não tinha nenhuma amiga no set de filmagens. E, além disso, foi descrita por outros participantes da série como uma diva e uma metida. Acredita-se que toda essa confusão levou à sua saída durante a 4ª temporada da série, quando já participava pouco do seriado por estar sempre em turnê com a banda The Pretty Reckless.

Depois disso, pouco se ouviu sobre a atriz. Então, o que aconteceu com Taylor Momsen?

(Fonte: David Brendan Hall/Reprodução)Fonte: David Brendan Hall

Após a saída da série, Taylor fez algumas aparições nada marcantes em filmes e seriados. Isso porque, na verdade, a jovem atriz sempre quis seguir uma carreira musical. Existem até informações, divulgadas pelo site Star Pulse, de que Taylor culpa os pais por terem empurrado ela para a indústria da moda, da televisão e do cinema.

Dessa forma, ela decidiu, em 2011, largar de vez o mundo da atuação e se lançar na música. Foi assim que a jovem escolheu investir todas as suas energias na banda The Pretty Reckless, na qual ela é a vocalista principal.

The Pretty Reckless

O começo da banda não foi fácil, já que eles sofreram bastante com a imagem pomposa de Jenny Humphrey, que estava ligada à Taylor. O som feito por eles é um metal alternativo, que foge bastante da realidade encontrada em Gossip Girl.

Momsen e The Pretty Reckless têm três albuns de estúdio, muitos clipes, vários sucessos no topo das paradas e uma turnê mundial na conta. Tudo isso comprova o sucesso e o comprometimento com o rock. Com 27 anos, Taylor Momsen é uma cantora de rock e afirma que não pensa em voltar para as telas de Hollywood.