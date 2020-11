Português ‘coloca’ Firmino no banco, arrebenta com hat-trick e comanda massacre do Liverpool sobre a Atalanta

As expectativas para Liverpool x Atalanta eram altas e foram cumpridas. Ao menos por um dos lados. Mesmo jogando fora de casa, os ingleses não tomaram conhecimento e golearam os italianos por 5 a 0, com um show do trio de ataque – que não teve Firmino -, pela 3ª rodada do Grupo D da Champions League.

O brasileiro ficou no banco de reservas por opção técnica de Klopp e foi substituído por Diogo Jota, que deu um show e marcou três gols. O restante do placar foi completado pelo resto do trio de ataque com gols de Mané e Salah.

O Liverpool começou arrasador como nos melhores momentos da última temporada e quase abriu o placar com menos de dois minutos. Diogo Jota fez linda jogada individual, encheu o pé e obrigou Sportiello a fazer uma linda defesa.

Aos 17 minutos, os ingleses abriram o placar. Alexander-Arnold fez lançamento de cinema, Diogo Jota ganhou de Palomino e tirou o goleiro com um toquinho de muita categoria para fazer 1 a 0.

O segundo gol veio na reta final da primeira etapa. Outro lançamento primoroso, dessa vez de Joe Gomez, encontrou Diogo Jota na área, o português dominou dando um “quase chapéu” no zagueiro e bateu firme para fazer um golaço.

Na segunda etapa, virou passeio. Aos 2 minutos, Jones tocou para Salah, que arrancou do próprio campo, balançou pra cima de Hateboer dentro da área e, de canhota, colocou a bola no ângulo de Sportiello para fazer 3 a 0.

Nem dois minutos depois, Salah virou garçom e deu um lindo passe para Mané ficar cara a cara com Sportiello e, com muita categoria, dar uma cavadinha no goleiro e fazer 4 a 0.

Cinco minutos depois, Jota alcançou seu hat-trick. Mané fez um lançamento primoroso, de trivela, e o português venceu Sportiello para “encher a mão” do Liverpool e colocar 5 a 0 no placar.

Diogo Jota, Salah e Mané comemoram gol diante da Atalanta John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Com o resultado, o Liverpool mantém os 100% de aproveitamento com três vitórias em três jogos e lidera o Grupo D com 9 pontos. A Atalanta, com 4, está na terceira posição, com o mesmo número de pontos do Ajax. O Midjtylland é o lanterna, sem ter somado um único ponto.

Atalanta 0 x 5 Liverpool

GOLS: Diogo Jota (16′, 33′, 54′) Mohamed Salah (47′) Sadio Mané (49′) (LIV)

ATALANTA: Sportiello, Rafael Tolói, Palomino e Djimsiti; Hateboer (Depaoli), Pasalic (Malinovskyi), Freuler e Mojica (Ruggeri); Papu Gómez (Lammers); Zapata e Muriel (Pessina); Técnico: Gian Piero Gasperini

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold (Neco Williams), Williams, Gomez e Robertson (Keita); Henderson (Milner), Wijnaldum (Tsimikas) e Jones; Salah, Jota (Roberto Firmino) e Mané; Técnico: Jurgen Klopp

O Liverpool ainda não sofreu nenhum gol na Champions League

Salah chegou aos 21 gols na Champions pelo Liverpool, empatando com Steven Gerrard

Diego Jota é o 10º jogador da história do Liverpool a fazer um hat-trick na Champions League/Copa da Europa

Atalanta se junta a Roma e Inter de Milão (duas vezes) como as únicas equipes italianas a concederem 5+ gols em uma partida de Champions em casa

O Liverpool não vencia um jogo de Champions fora de casa contra uma equipe das 5 grandes ligas europeias na Champions desde 2008

Próximos jogos

Domingo, 08/11, 13h30*, Manchester City x Liverpool – Premier League

Domingo, 08/11, 11h*, Atalanta x Inter de Milão – Serie A

*horário de Brasília