Possíveis temas de redação para se preparar para o vestibular

A redação é um dos fatores decisivos para a aprovação num concurso ou vestibular. Por isso, muitos candidatos se preocupam com seu desempenho nessa modalidade. Para escrever um bom texto é preciso conhecer a estrutura que o texto deve ter e entender o estilo da banca que organiza a avaliação. No entanto, apenas isso não basta.

Então, é necessário também se manter atualizado com as principais notícias e informações que tenham relevância em cenário nacional e ainda internacional. Desse modo, isso ajudará o candidato a elaborar bons argumentos e produzir uma proposta de intervenção coerente.

Veja agora alguns dos possíveis assuntos que podem ser temas de redação em 2021 para você se preparar para a sua prova.

Saúde Mental

O mundo digital e a dependência tecnológica trouxeram muitas consequências aos seus usuários. Assim, o aumento exponencial da depressão, da ansiedade e do suicídio bem como o surgimento de outros problemas psicológicos têm sido associados a longa exposição e interação no ambiente virtual. Isso fez com que o tema entrasse em amplo debate nos últimos anos.

Cultura do Cancelamento

Também relacionado ao mundo digital, este tema pode ser uma proposta interessante de redação. A relação entre redes sociais e cultura do cancelamento é um assunto que oferece ao candidato diversas possibilidades de intervenção. Desse modo, vale uma busca pelo tema, bem como pensar mais criticamente no uso que fazemos das redes sociais.

Fake News

Foco central dos principais acontecimentos nacionais, a fake news é um problema complexo. As discussões sobre esse assunto envolvem argumentos que colocam em pauta os limites da liberdade de expressão. Por isso, é um assunto que tem grande chance de aparecer em alguma prova de vestibular.

Saúde Pública

A garantia da saúde pública no Brasil, bem como as tentativas de desmonte e privatização do SUS, são aspectos de extrema relevância no cenário atual. Sendo assim, o direito à saúde pública de qualidade e a relação entre SUS e pandemia entram na categoria de possíveis temas de redação para o ano de 2021.

