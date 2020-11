Posto da Equatorial na Central Já de Penedo volta a funcionar nesta terça

Atendimento só será realizado mediante agendamento. Com a reabertura da agência, distribuidora retoma campanha de troca de lâmpadas no município

A agência da Equatorial Energia Alagoas da Central Já de Penedo voltou a funcionar nesta terça-feira (24). Como medida de prevenção ao novo coronavírus, o atendimento só será realizado mediante agendamento. O atendimento ao público será realizado no horário das 8h às 17h. Com a reabertura do posto no Já, o atendimento provisório em funcionamento na Casa da Aposentadoria foi encerrado.

A agenda para os atendimentos da semana de 24 a 27 de novembro já está disponível para marcação no site da Secretaria de Planejamento Gestão e Patrimônio (Seplag), no endereço https://agendamento.seplag.al.gov.br/. Para os clientes que já possuem cadastro, basta informar o CPF e acessar o sistema de agendamento. Quem ainda não é cadastrado, precisa preencher o formulário com nome, CPF, CEP, telefone e e-mail para criar o acesso. Depois, é só escolher a Central Já onde deseja atendimento, clicar em Equatorial e selecionar o dia e o horário disponível. Diariamente serão disponibilizadas as vagas para atendimento na semana seguinte.

O atendimento ao público na Central Já seguirá todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento e número de pessoas dentro da agência e só será permitida a entrada de quem estiver usando máscara. Além disso, será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos e de todos os equipamentos utilizados durante o atendimento.

“Estamos retornando com o nosso atendimento na Central Já de Penedo que estava suspenso desde o final de março, quando iniciou a pandemia. Vamos seguir à risca todas as recomendações para garantir a segurança dos nossos clientes e colaboradores. Lembramos que só será atendido o cliente que tiver feito o agendamento prévio, o que dará mais conforto e agilidade para a população”, explica o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Carlos Morais.

Os clientes que tiverem dúvida sobre como realizar o agendamento pelo site, podem entrar em contato com a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio pelo Instagram @seplagalagoas.

Troca de lâmpadas

Além da reabertura do atendimento na Central Já em Penedo, a Equatorial retomou a campanha de troca de lâmpadas no município. Até o final de janeiro, os clientes poderão substituir lâmpadas de tecnologia obsoleta por equipamentos mais eficientes e econômicos no posto de atendimento da empresa.

Cada cliente terá direito a trocar até cinco (05) lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas que estejam em funcionamento por lâmpadas de LED. Para participar da ação é preciso atender aos seguintes critérios:

Estar em dia com a Equatorial ou ter negociado o débito e quitado a entrada;

Ser o titular da conta de energia (ou a conta estar em nome do pai ou da mãe);

Apresentar CPF e Identidade;

Apresentar a última conta paga ou o comprovante da negociação;

A unidade consumidora deve ser residencial;

Levar até cinco (05) lâmpadas velhas em funcionamento (fluorescentes compactas ou incandescentes).

A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da Equatorial e tem o objetivo de incentivar o consumo consciente e adequado de energia elétrica. O calendário das atividades pode ser acompanhado nas redes sociais da empresa e no site https://al.equatorialenergia.com.br/

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas