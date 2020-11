Pouca chance de Renda Cidadã ser lançado faz analistas apostarem em prorrogação do auxílio

Com dois meses para o fim do ano e eleições municipais daqui a alguns dias, analistas políticos acreditam que o governo tem pouco espaço na agenda legislativa para aprovar o Renda Cidadã. O novo programa social deve ser criado para substituir o Bolsa Família. O objetivo do governo era aprovar o programa para que ele começasse a valer a partir de janeiro de 2021, quando não há mais previsão de pagamento do auxílio emergencial.

De acordo com a 21ª edição do Barômetro do Poder, feito pelo InfoMoney e que compila todos os meses as expectativas sobre assuntos em destaque na cena política do Brasil, com a baixa chance do Renda Cidadã sair do papel até janeiro, auxílio emergencial pode ser prorrogado.

De acordo com a pesquisa, 66% dos especialistas consultados acreditam que é baixa a probabilidade do governo de Jair Bolsonaro conseguir aprovar o Renda Cidadã no Congresso Nacional ainda em 2020, para que o programa comece a valer em janeiro de 2021. Os demais 33% entrevistados acreditam que há chance moderada disso acontecer. Nenhum dos entrevistados vê probabilidade alta do governo aprovar o novo programa a tempo.

Na escala de 1 (muito baixa) e 5 (muito alta), a probabilidade média do Renda Cidadã ser aprovado até dezembro é de 2,2, de acordo com os analistas políticos.

Os analistas ainda preveem que o Renda Cidadã tenha repasse mensal de R$ 258, com 25 milhões de famílias contempladas. Se for confirmado, esse valor incrementaria em 76% o grupo que atualmente recebe o Bolsa Família. O governo ainda não decidiu a fonte de financiamento do novo programa.