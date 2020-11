PR: Secretaria consulta alunos sobre expectativas sobre novo Ensino Médio

O novo Ensino Médio consiste em uma surpresa para todos. Governo, professores, pais, assim como alunos têm expectativas semelhantes para as mudanças que ocorrem a partir de 2022 no estado de São Paulo.

E para dar ouvido aos estudantes sobre o que esperam sobre essa nova realidade, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) decidiu elaborar uma pesquisa.

A saber, a pasta se preparou para coletar as opiniões dos alunos matriculados em escolas públicas e privadas do 8º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

As questões indagarão o que eles acham do atual modelo de ensino e das expectativas relativas à reformulação do Ensino Médio.

A consulta online começa nesta quarta-feira (11) e segue até 25 de novembro. Ela tem como objetivo levantar um perfil dos estudantes e identificar os interesses que eles têm por determinadas áreas de estudo.

As informações vão auxiliar no processo de implementação do Novo Ensino Médio, que inicia progressivamente em 2022. Os estudantes da Rede Estadual de Ensino terão acesso ao formulário da pesquisa por meio da plataforma Google Classroom, na qual haverá um link para o questionário.

Os estudantes que não têm acesso ao Google Classroom poderão acessar o formulário por meio do deste link .

Recuperação de estudantes na pandemia

Os estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo terão um sistema de avaliação diferenciado em 2020 em decorrência da crise sanitária da covid-19 que obrigou a suspensão das aulas presenciais por sete meses. Desse modo, a avaliação dos alunos será por meio da entrega de atividades.

O Conselho Estadual de Educação (SP) aprovou a proposta de progressão continuada. Desse modo, o ano letivo de 2020 e de 2021 formarão um único ciclo de aprendizagem. A única exceção vale para os alunos do 3º ano, uma vez que o 4º ano criado temporariamente tem caráter opcional. Desse modo, as demais séries não terão o sistema de reprovação tradicional.

No entanto, para garantir a aprovação, os estudantes devem realizar as atividades passadas pelos professores. No caso de estudantes que não tenham cumprido com isso, haverá uma convocação para a recuperação presencial.

Nesse sentido, o secretário de Educação, Rosseli Soares, afirmou nesta quarta-feira (11) em coletiva que haverá um número mínimo de atividades a serem entregues pelos alunos:

“Importante alertar as famílias e os próprios estudantes: existe sim [um número mínimo de atividades]. A escola vai estar avaliando isso como um mínimo. Mesmo que você não alcance aprendizagens realizadas você poderá prosseguir, desde que tenha esse mínimo.”

Leia também – Novo currículo do ensino médio é homologado em São Paulo