Prazo para novas inscrições no Fies termina nesta terça-feira (3)

O prazo de inscrição para as vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2020 para não matriculados chega ao fim amanhã.

Desse modo, os candidatos não matriculados em instituição de educação superior podem realizar inscrição até às 23h59 desta terça-feira (03). O prazo vai até 27 de novembro para os candidatos que já possuem matrícula em curso, turno e instituição para o qual desejam se inscrever.

De acordo com o edital, são, ao todo, 50 mil vagas remanescentes. As vagas remanescentes são aquelas para as quais não houve preenchimento durante o processo regular, por algum motivo como desistência ou falta de documentação dos candidatos, por exemplo.

As inscrições para as vagas remanescentes devem ser feitas exclusivamente no site do Fies. Clique aqui para se inscrever.

Ainda segundo o edital, as vagas remanescentes são ocupadas de acordo com a ordem de conclusão da inscrição. Sendo assim, os estudantes que finalizarem a inscrição antes têm maior chance de conseguir o financiamento.

Sobre o Fies

O FIES é um programa do MEC que oferece financiamento a estudantes que querem realizar cursos do ensino superior em instituições privadas. Desde que estas instituições tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e sejam aderentes ao programa.

Para pleitear uma vaga no programa, o candidato deve ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido a média exigida por edital, além de possuir renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos.

Confira mais detalhes no edital de prorrogação do Fies.

