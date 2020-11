Pré-venda de Sackboy A Big Adventure tem roupas exclusivas de jogos da Sony

Sackboy: A Big Adventure levará a clássica franquia Little Big Planet para um universo mais denso e cheio de cores. A Sumo Digital, desenvolvedora, anunciou que o carismático game terá roupas exclusivas de pré-venda, com visuais cosméticos de Jin Sakai (Ghost of Tsushima), Deacon St. John (Days Gone) e Sam Stranding (Death Stranding).

Os itens são cosméticos e estarão disponíveis apenas para quem realizar a pré-venda das versões Digital Deluxe Edition ou Especial Edition de Sackboy: A Big Adventure. Confira os visuais:

