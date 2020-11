Precificação de Serviços de Marketing Digital

Como precificar serviços de Marketing Digital?

Para prestadores de serviços de Marketing Digital é importante que saiba como precificar seus serviços. Seja uma prestação por consultorias ou agencias, é importante entender como buscar soluções competitivas.

Um dos maiores desafios dos profissionais de Marketing Digital é a precificação de serviços quando são diretamente os prestadores, Segundo pesquisas da RD através do Panorama das Agências Digitais.

Uma média de preços pode não ser o melhor negócio

Sendo assim, 43% dos profissionais entrevistados informaram que preferem fazer uma média do preço de mercado, com margens para negociação posterior.

Todavia, essa forma tabelada de precificação pode atrapalhar os resultados financeiros da empresa, bem como a geração de valor para o próprio serviço.

Como considerar horas extras na precificação?

Certamente, a margem de lucro acaba por ser muito reduzida, ao passo que horas em excesso de trabalho podem não ser inseridas na precificação.

Por isso, a melhor forma de precificar serviços de Marketing Digital não é através de tabelas de preços. Uma vez que isso não funciona de forma objetiva, sendo mais importante que o preço se baseie na necessidade do cliente.

Considerar as particularidades para não desgastar a relação com o cliente

Assim sendo, um prestador de serviços da área de Marketing Digital deve atuar considerando as particularidades da demanda do cliente, através de um calculo base de horas trabalhadas, considerando possíveis mudanças no escopo.

Pechinchar excessivamente desgasta a relação, e tira o valor da própria prestação de serviços. Bem como, por outro lado, atuar com valores presumidos de forma rígida pode atrapalhar uma prestação de serviços que pode ser contínua e duradoura.

Equilíbrio é o segredo para a análise de cada demanda

Portanto, o profissional de serviços de marketing deve investir em diferenciais de atuação, como atendimento e flexibilidade. Ao passo que é necessário investir em uma prestação de serviços equilibrada, sendo assim, o equilíbrio é a chave do sucesso da precificação.