Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata PE 2020 tem inscrições prorrogadas

Localizado a apenas 13,5 km da capital Recife/PE, a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata retifica edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de nada menos que 942 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos variam R$ 1.045,00 e R$ 2.800,00.

Conforme o documento de retificação (retificação VI), o processo seletivo teve suas inscrições prorrogadas e agora os candidatos podem se inscrever entre o período de 1º a 15 de dezembro de 2020, no site oficial do Instituto Darwin. O valor da inscrição oscila entre R$ 34,00 e R$ 45,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 03 de dezembro de 2020, conforme edital.