Prepare Sua Loja Para o Natal

Então é Natal

O Natal de 2020 tem um tom de recuperação, por conta de toda essa crise financeira causada pelo Coronavírus. Sendo assim, é o momento de caprichar nas estratégias para atrair o cliente.

No entanto, devido à retomada das atividades, ainda que aos poucos, a movimentação no mercado está voltando, bem como as vendas estão melhorando.

Por isso, independentemente se você atua online ou possui uma loja física, é bom criar estratégias para atrair o cliente, bem como atender a essa expectativa de elevação de demanda.

Estoque

Controle de estoque é fundamental, assim garanta abastecimento dos itens de maior giro, negociando com fornecedores a quantidade e as entregas em prazos hábeis.

Organização

Organização para o Natal é fundamental em todos os pontos. Assim sendo, organize a equipe, treinamentos específicos para atendimento e vendas. Nem como planos de metas e outros fatores.

Coleta de dados

Em uma loja física, realize cadastro dos clientes no ato da compra, ou criando promoções para que ele preencha seus dados. Caso seja uma online, realize ações para atrair esses dados, como email marketing e Landing Page, por exemplo.

Decoração

Se possuir uma loja física capriche na decoração de Natal, assim acaba por atrair a atenção dos clientes para a loja, e gera visibilidade dos seus produtos.

Campanhas

Divulgue suas promoções de Natal em campanhas online nas mídias sociais. É um bom momento de atrair os clientes em potencial, haja vista que muitos estão pesquisando produtos serviços.

Programas

Crie programas e fidelidade, pontos, descontos. Tudo isso atrai o cliente, principalmente em datas comemorativas.

Sendo assim, faça promoções diversas para o natal, como kits e cupons de troca. Se quiser, veja nosso artigo sobre promoções para que possa ter ideias e aumentar suas vendas.

Não se esqueça de precisa aparecer para crescer na internet. Por isso, mesmo que a sua loja não seja online, a divulgação online é importante, veja nossas dicas de marketing para pequenas empresas. Dentro do mundo digital há pequenas ações podem trazer muito resultado, desde que sejam direcionadas.