Pressionados, Athletico e Fortaleza abrem o returno do Brasileirão

O returno do Brasileirão vai começar e um dos confrontos do fim de semana é Athletico e Fortaleza, que medem forças neste sábado, a partir das 18h (Horário de Brasília), na Arena da Baixada.

Como chegam



Eliminado da Copa do Brasil, o Athletico volta as atenções no Brasileirão. Dentro da zona de rebaixamento, o Furacão precisa somar pontos de qualquer maneira. Dos 19 jogos que restam, a equipe tem a necessidade de vencer pelo menos 10.

Na escalação, Paulo Autuori não deve contar com Léo Cittadini, Nikão e Walter. Por outro lado, Márcio Azevedo, Jorginho e Renato Kayzer estão de volta.

Já o Fortaleza tenta se firmar no torneio nacional. Na 10ª colocação, a equipe sonha com uma briga por uma vaga na Libertadores e por isso uma vitória é fundamental.

Na escalação do Tricolor, a mexida deve ficar por conta do sistema defensivo. Sem Roger Carvalho, suspenso, Jackson fica com a vaga.

Prováveis Escalações

Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini (Christian); Nikão (Carlos Eduardo), Reinaldo e Kayzer.

Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Ronald e Juninho; Romarinho, Yuri César e David.