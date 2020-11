Prévia da semana 10 – batalha entre Tua e Herbert é um dos atrativos na rodada da NFL

A NFL chega à Semana 10 com muita coisa ainda em jogo: quem vence cada divisão? Quem fica com as vagas de wildcard? Quantos times irão aos playoffs? Quem terá a primeira escolha no Draft de 2021 para provavelmente selecionar Trevor Lawrence? Quem terá as escolhas seguintes para escolher um novo franchise quarterback ou um atleta de outra posição? A décima rodada da National Football League já começou com a vitória do Indianapolis Colts sobre o Tennessee Titans no último Thursday Night Football. A primeira janela de jogos do próximo domingo (15/11) abre às 15h, e se encerra com o MNF na segunda-feira (16). Veja as previsões dos próximos jogos!



Cleveland Browns (5-3) vs. Houston Texans (2-6)

Visando manter-se vivos na briga por uma vaga nos playoffs, os Browns precisam voltar a vencer após a derrota contra os Raiders, concorrentes diretos no wildcard da Conferência Americana. Para seguir com chances de voltar à pós-temporada pela primeira vez em 17 anos, a equipe de Ohio recebe os Texans, que, por sua vez, têm perspectivas bem diferentes para o restante do ano. O time de JJ Watt tem chances bem remotas de chegar à pós-temporada. Com uma secundária disfuncional e o menor índice de turnovers forçados da NFL, a defesa de Houston tem feito o alto nível de atuação de Deshaun Watson não ser suficiente para vencer jogos em 2020. O favoritismo para a partida, portanto, é de Cleveland, que conta com Myles Garrett e companhia para explorar a fraca linha ofensiva dos Texans. Apesar disso, mesmo tendo péssima proteção ao longo da temporada, Watson já provou ser capaz de vencer qualquer oponente. Os Browns precisam que seu excelente jogo terrestre continue se encaixando e que Baker Mayfield continue em boa fase para garantir a vitória.

New York Giants (2-7) vs. Philadelphia Eagles (3-4-1)

A reprise do Thursday Night Football da semana 7 pode mais uma vez ter implicações importantes no cenário de playoffs da Conferência Nacional. A NFC Leste, com todos os times com campanha negativa, ainda está em aberto, e os Eagles são os principais candidatos ao título da divisão, enquanto os Giants correm por fora. Carson Wentz e Daniel Jones, seus respectivos QBs, lideram a liga em turnovers cedidos, e para terem alguma chance de sucesso nos playoffs, precisam resolver seus problemas com fumbles e interceptações. Philadelphia venceu o primeiro confronto por 22-21, mas Nova Iorque quer a segunda vitória consecutiva para embolar ainda mais a divisão, que ainda tem Dallas e Washington com duas vitórias cada. Os Eagles têm uma chance consideravelmente maior de ganhar a partida, mas as rivalidades da NFL Leste já provaram ser totalmente imprevisíveis.

Detroit Lions (3-5) vs. Washington Football Team (2-6)

Os Lions chegam a mais um meio de temporada tentando provar que não são uma decepção. Para terem alguma chance de chegar aos playoffs, precisam vencer quase todos seus jogos restantes, e começar enfrentando Washington parece ideal. O grande problema para o time de Matthew Stafford é encaixar o jogo aéreo na ausência de Kenny Golladay, fora de mais um jogo por lesão. Washington, por sua vez, busca sua primeira vitória fora de NFC Leste, e para isso contam com Chase Young e todo o núcleo de pass rush para aterrorizar a linha ofensiva adversária. Alex Smith será finalmente o titular, após lesão de Kyle Allen, mas sem o WR Dontrelle Inman, também lesionado, o QB precisará de todo o talento de Terry McLaurin para explorar a fraca secundária de Detroit se quiser vencer. Os Lions são favoritos para o jogo, mas Washington tem os ingredientes certos para tirar uma vitória da cartola.

Green Bay Packers (6-2) vs. Jacksonville Jaguars (1-7)

Aqui nada parece muito difícil para os Packers seguirem na liderança isolada da NFC Norte e brigando pelo seed #1 da conferência. Mesmo sem algumas peças importantes na defesa e no corpo de recebedores, a química entre Aaron Rodgers e Davante Adams está mais intensa que nunca, e Aaron Jones continua sendo um dos melhores running backs da liga, fazendo de Green Bay a aposta mais segura aqui. Os Jaguars, por sua vez, seguem sem seu quarterback, Gardner Minshew, e ainda sofrerão com a ausência de Laviska Shenault, o WR novato. Aqui não há muito o que discutir, os Packers devem vencer sem grandes dificuldades. A defesa de Jacksonville é jovem e talentosa, mas ainda comete muitos erros – um verdadeiro prato cheio para o gameplan de Matt LeFleur.

Carolina Panthers (3-6) vs. Tampa Bay Buccaneers (6-3)

Mesmo jogando fora de casa, os Buccaneers têm neste jogo um cenário perfeito para se recuperarem da sapatada sofrida contra os Saints no último Sunday Night Football. O talentoso corpo de recebedores, com Mike Evans, Chris Godwin e Antonio Brown está saudável, e a defesa não deve sofrer lesões significativas. Do outro lado, os Panthers não podem dizer o mesmo: Christian McCaffrey voltou a se lesionar e não joga no domingo. Russell Okung, o left tackle titular, também está fora deste jogo. A defesa, por sua vez, conta com a recuperação do CB Donte Jackson até a hora do jogo para tentar parar o ataque de Bruce Arians e Tom Brady. A expectativa é de vitória de Tampa, assim como ocorreu na semana 2, mas a equipe de Carolina pode crescer para tentar empatar a série se conseguir pressionar Tom Brady sem uso excessivo de blitz.

Miami Dolphins (5-3) vs. Los Angeles Chargers (2-6)

Este é certamente um dos duelos mais aguardados do ano: Tua Tagovailoa contra Justin Herbert – a 5ª escolha do último draft contra a 6ª. Os jovens quarterbacks, ao longo de suas carreiras universitárias, geraram muita expectativa na NFL e nos torcedores. Até aqui, as torcidas de Miami e Los Angeles parecem satisfeitas. Tua, ex-aluno da Universidade do Alabama, foi titular dos Dolphins em apenas duas partidas, mas suas atuações foram seguras, e ele conseguiu vencer ambas sem lançar nenhuma interceptação. Herbert, ex-aluno da Universidade do Oregon, é titular desde a semana 2, mas venceu apenas uma das sete partidas que jogou. Ainda assim, o QB dos Chargers faz uma temporada surpreendente e é forte candidato ao prêmio de Calouro Ofensivo do ano. Apesar do excelente desempenho ofensivo de Herbert em 2020, um dos pontos chave deste jogo é a defesa dos Dolphins, que tem sido outra surpresa positiva. A unidade defensiva comandada por Brian Flores é a 5ª melhor da NFL, cedendo apenas 20,1 pontos por partida, enquanto a defesa dos Chargers sofre 27 pontos por jogo, 21ª da liga. Dito isso, Miami como mandante é a escolha mais segura para este jogo, mas a tendência é de um placar apertado, especialmente se Herbert se proteger da pressão e evitar turnovers.

Las Vegas Raiders (5-3) vs. Denver Broncos (3-5)



À distância, um jogo em casa contra os Broncos pode parecer um domingo tranquilo para os Raiders, mas a realidade está bem longe disso para Jon Gruden. O comandante da equipe de Las Vegas não tem um bom retrospecto contra seus rivais “alaranjados”: são apenas três vitórias em 14 confrontos como head coach dos Raiders. Ainda assim, ao analisar o desempenho de Denver em 2020, é difícil não enxergar o time de Nevada como favorito. Drew Lock não está jogando bem, o ataque faz apenas 21,8 pontos por jogo e as atuações têm sido, de forma geral, medíocres. Os Raiders contam com mais boas atuações de Derek Carr para chegar aos playoffs pela primeira vez em quatro anos e seguem na briga pelo wildcard, empatados com Dolphins e Browns. Os duelos nas trincheiras serão interessantes, com Maxx Crosby e Bradley Chubb tendo bons números e Josh Jacobs e Melvin Gordon podendo dominar o jogo terrestre.

Arizona Cardinals (5-3) vs. Buffalo Bills (7-2)

Os Bills seguem invictos contra a poderosa NFC Oeste, e buscam manter a sequência contra os Cardinals. Josh Allen teve mais uma atuação digna de MVP contra os Seahawks, e conta novamente com Stefon Diggs, John Brown e Cole Beasley para atear fogo na defesa adversária. Arizona, que lidera a NFL em jardas por partida (422), também tem seu arsenal, com DeAndre Hopkins, Christian Kirk e Larry Fitzgerald. Kyler Murray lidera os quarterbacks da liga em jardas terrestres, com 543, enquanto Allen está em sexto na mesma métrica. O QB dos Bills não pode ser subestimado em relação à sua mobilidade, tendo sido o segundo em 2018 e terceiro em 2019 na mesma estatística. A capacidade de correr com a bola que ambos os quarterbacks têm poderá ser crucial neste jogo, que promete ser acirradíssimo. Os Cardinals, em casa, tem uma leve margem de favoritismo aqui, apesar da campanha inferior à dos Bills, mas precisam que sua secundária fique saudável até domingo. Caso Budda Baker não jogue, a balança pode se inverter a favor de Buffalo, que conta com o retorno de Tre’Davious White à secundária.

Pittsburgh Steelers (8-0) vs. Cincinnati Bengals (2-5-1)

Tudo parece indicar que os Steelers seguirão invictos após a semana 10, um feito atingido somente uma vez nos últimos nove anos. A linha defensiva continua implacável, a secundária segue segurando as pontas num esquema defensivo que abusa de blitzes, e o ataque consegue pontuar em momentos cruciais para garantir vitórias, ainda que mais apertadas do que se espera, especialmente contra adversários teoricamente fracos. Os Bengals, que rivalizam tão intensamente contra Pittsburgh nos últimos anos, parecem acreditar na capacidade do seu elenco, e têm fé que poderão interromper a sequência invicta de seus oponentes de AFC Norte. Joe Burrow é o grande ponto focal desta partida, e a forma que ele lidar com a pressão executada pela linha defensiva dos Steelers pode mudar o destino da partida. A linha ofensiva de Cincinnati não é exatamente a mais qualificada para enfrentar o pass rush de Pittsburgh, mas Burrow já provou que sabe lidar com a pressão e se livrar rapidamente da bola para evitar sacks. Caso ele mantenha seu tempo de release curto e Tyler Boyd, AJ Green e Tee Higgins consigam criar separação no início de suas rotas, a zebra pode visitar a Pensilvânia neste domingo. Ainda assim, os Steelers são favoritíssimos, especialmente considerando o duelo entre seu ataque e a defesa dos Bengals.

New Orleans Saints (6-2) vs. San Francisco 49ers (4-5)

A maíuscula vitória contra os Bucs no último domingo pode ter sido o grande momento da virada no elenco dos Saints. A defesa, que vinha sofrendo ao longo do ano, finalmente cresceu e mostrou seu potencial. O ataque, agora com Michael Thomas saudável, não depende tanto de Alvin Kamara para mover as correntes. As jogadas com Taysom Hill tem sido mais eficientes, e Drew Brees está jogando com mais desenvoltura do que no começo do ano. Do outro lado, porém, a seta está apontando na direção oposta. Além de tantos desfalques defensivos, os 49ers seguem sem George Kittle e Jimmy Garoppolo e voltam a perder Deebo Samuel por mais um jogo. O time ainda não venceu em novembro, e está cada vez mais distante de uma vaga nos playoffs. Jogando em New Orleans, os Saints são favoritos com certa tranquilidade, podendo agora brigar pela melhor campanha da conferência.

Los Angeles Rams (5-3) vs. Seattle Seahawks (6-2)

A casa está caindo em Seattle? Talvez seja um exagero cravar isso agora, mas é certo que nem tudo são flores como parecia ser até a semana 6. Depois da bye week, os Seahawks perderam dois dos três jogos que fizeram, contra Cardinals e Bills, e a única vitória veio contra o “baleado” 49ers. Russell Wilson passou a ter mais problemas sob pressão, e o que pode se esperar dos Rams além de muita pressão ao QB? Na verdade, bastante coisa. A secundária de Los Angeles, que foi um problema no ano passado, agora vem se afirmando como uma das mais sólidas da NFL. A de Seattle, por outro lado, recebeu muito investimento para pouca entrega. Para piorar a situação, os dois cornerbacks titulares, Shaquill Griffin e Quinton Dunbar, não jogam neste domingo. Cabe aos Rams, então, abusar do jogo aéreo com Cooper Kupp e Robert Woods para dar mais um golpe nos Seahawks e assumir a liderança da divisão. Apesar do favoritismo de Los Angeles, não seria uma tarefa fácil. Se o ataque é a melhor defesa, a equipe de Pete Carroll está protegida enquanto Russell Wilson estiver no comando da unidade ofensiva de Seattle. O matchup entre esse corpo de recebedores – com Tyler Lockett e DK Metcalf – e a secundária de LA promete pegar fogo.

New England Patriots (3-5) vs. Baltimore Ravens (6-2)

Bill Belichick vs John Harbaugh, uma das melhores rivalidades entre treinadores da AFC da última década, terá seu próximo capítulo no Sunday Night Football desta semana. No ano passado, os Ravens venceram em uma ótima atuação de Lamar Jackson e Mark Ingram. Em 2020, porém, o ataque de Baltimore não tem apresentado a mesma potência que teve no ano passado. As defesas da NFL parecem ter aprendido, até aqui, como conter o jogo terrestre do coordenador ofensivo Greg Roman, especialmente evitando corridas explosivas de Lamar. Se existe algum treinador capacitado para analisar oponentes e fazer o gameplan perfeito para enfrentar cada ataque, esse treinador é Belichick. O grande problema para os Patriots, porém, é conseguir executar o plano de jogo. Com uma campanha bem abaixo do esperado e com Cam Newton ainda sem atingir seu potencial no jogo aéreo, New England vê o sonho de uma vaga nos playoffs ainda bem distante. Por isso, então, os Ravens têm bem mais chances de vitória neste SNF, o que não é muito comum de se dizer sobre um time visitante em Foxborough. A esperança da torcida dos Pats é que a linha de frente da defesa encontre sua forma ideal e consiga manter Jackson dentro do pocket, já que é mais fácil contar com a secundária para marcar o corpo de recebedores de Baltimore.

Chicago Bears (5-4) vs. Minnesota Vikings (3-5)

O Monday Night Football desta semana traz uma tradicional rivalidade da NFC a campo, e exibe um curioso caso de equipes com campanhas que não transparecem os momentos de cada elenco. Os Bears, com cinco vitórias, ainda se encontram na briga por uma vaga nos playoffs, especialmente considerando a possibilidade de abertura de uma oitava vaga em cada conferência. Os Vikings, que venceram apenas três partidas, estão bem mais distantes desse sonho. Por outro ângulo, o time de Minnesota transparece bem mais confiança no atual momento da temporada, já que não perde há quase um mês. Chicago, em compensação, perdeu as três partidas que realizou nesse mesmo período, e parece estar se afogando na “síndrome de impostor” que rondava a equipe desde que ainda estava em 5-1. A “magia” de Nick Foles parece ter expirado, enquanto, do outro lado, Dalvin Cook está voando baixo. O running back dos Vikings acumulou apenas 455 jardas de scrimmage e 4 TDs nas últimas duas partidas. Frente ao favoritismo dos Vikings, cabe à forte defesa dos Bears tentar conter esse jogo terrestre e forçar Kirk Cousins a tomar as rédeas da partida.