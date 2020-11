Processador MediaTek MT6893 supera Snapdragon 865 no AnTuTu

Nesta segunda-feira (30), o site de benchmarking AnTuTu divulgou resultados do novo processador da MediaTek, que supera o poderoso Snapdragon 865 por uma pequena vantagem. O MediaTek MT6893 Dimensity é um processador com arquitetura de 6 nm equipado com 8 núcleos, configuração similar ao Exynos 1080 da Samsung.

O chipset da MediaTek possui quatro núcleos Cortex-A78, sendo três limitados à frequência de 2.6GHz e um capaz de atingir 3.0GHz. O conjunto é acompanhado de mais quatro núcleos A55 com frequências dinâmicas e foco em economia de recursos do celular. Para sua GPU integrada, a empresa escolheu a Mali-G77 MC9, enquanto a Samsung optou para os núcleos G78 para seu Exynos.

Resultados gerais do MT6893 Dimensity em relação aos seus concorrentes. (Fonte: AnTuTu, GSM Arena / Reprodução)Fonte: GSM Arena

A configuração do novo MT6893 Dimensity, permitiu que seu desempenho superasse o famoso Snapdragon 865 por uma pequena vantagem de 10.990 pontos. Apesar de parecer pouco, os resultados sugerem que o novo processador da MediaTek chegará como uma alternativa mais economicamente viável sem abrir mão da performance de ponta. Eles também indicam o que esperar do mercado de celulares para o próximo ano, com competição acirrada por conta dos novos Exynos 1080 e Kirin 9000.