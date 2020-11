Processo seletivo CISVP MT 2020: Saiu EDITAL para todos os níveis! Até R$3mil!

No Estado do Mato Grosso, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto (CISVP) retifica edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preencher 33 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para atuação no Hospital Regional de Peixoto Azevedo ou na sede do CISVP, estado do Mato Grosso.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais;Vigia (4); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Imobilização Ortopédica (1); Assistente Administrativo (2); Maqueiro (2); Técnico em Radiologia; Técnico em Patologia Clínica; Fisioterapeuta (1); Psicólogo (1); Enfermeiro (10); e Farmacêutico/Bioquímico (2). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 3.000,00, por carga horária de 24 a 40 horas semanais ou 12×36.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 9 a 29 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora S.O.S Assessoria. com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 9 a 29 de novembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso