Processo seletivo IF Fluminense 2020 abre vagas para Professores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 19 vagas para professores do ensino básico, técnico e tecnológico substituto, para atuação nos campi de Santo Antônio da Pádua, Itaperuna, Macaé, Quissamã, Cabo Frio, Centro e Maricá.

As oportunidades são para as áreas de Mecânica (1); Dança (1); Geografia (2); Libras (1); Segurança do trabalho (1); Física (1); Desenho técnico (1); Língua portuguesa (6); Matemática (3); Eletrotécnica (1); e Informática (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.130,85 a R$ 3.600,48, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação, além de auxílio-transporte e pré-escolar, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 23 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do IFF Instituto Federal. O valor da inscrição está fixado em R$ 70,00.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise de currículo, conforme critérios estabelecidos no edital; mais prova de desempenho didático entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2020. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso