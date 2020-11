Processo seletivo Instituto Água e Terra PR 2020 abre 93 vagas! Até R$3,5mil!

No Estado do Paraná, o Instituto Água e Terra (IAT) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 93 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de engenheiro cartógrafo (2); engenheiro civil (13); engenheiro florestal (13); técnico de manejo e meio ambiente (17); administrador (1); biólogo (8); químico (4); sociólogo (1); geógrafo (3); geólogo (9); engenheiro agrônomo (7); engenheiro químico (13); e engenheiro de pesca (2).

As lotações serão nas cidades de Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, União da Vitória, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama, Curitiba, Foz do Iguaçu,Ivaiporã, Jacarezinho, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco e Pitanga. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.476,61 e R$ 3.543,89, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 17 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 80,00, com possibilidade de solicitar a isenção até 6 de novembro, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório), conforme critérios estabelecidos no edital. Os candidatos deverão preencher o formulário de cadastro de títulos no site da banca até as 23h59 do dia 26 de novembro de 2020.

Informações do concurso