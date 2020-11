Processo seletivo Prefeitura de Águas Frias SC 2020 abre vagas em todos os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Águas Frias divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 24 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de monitor com habilidades em violão (1); monitor com habilidades em canto e coral (1); monitor com habilidades em música-acordeom/gaita (1); agente comunitário de saúde (6); auxiliar de serviços gerais (1); enfermeiro; farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); vigia (1); pedagogo – programa socioeducativo (1); monitor com habilidades e banda/fanfarra (1); motorista (1); operador de máquinas (1); telefonista (1); professor – pedagogo educação infantil (1); professor – pedagogo ensino fundamental (1); professor de educação física Programa Socioeducativo (1); professor – habilidades artísticos culturais – artes (1); professor – língua estrangeira moderna – inglês (1); professores habilitados nas seguintes áreas: professor – atividades desportivas de educação física (1); e professores não habilitados nas áreas de pedagogo para educação infantil e pedagogo para ensino fundamental. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.156,33 a R$ 4.779,23, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 5 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 e R$ 120,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 22 de novembro, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação, informática e conhecimentos específicos; prova prática (caráter classificatório); mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 13 de dezembro de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

