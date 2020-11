Processo seletivo Prefeitura de Aracruz ES abre vagas para Guarda-vidas

Edital publicado. No Estado do Espirito Santo, a Prefeitura Municipal de Aracruz faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 60 vagas para o cargo de Guarda-vidas, função exige o ensino fundamental completo e salário de até R$ 1.157,25, mais vale-transporte e auxílio-alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 24 de novembro de 2020, na Secretaria de Turismo e Cultura (Semtur), localizado na Rua Zacarias Bento Nascimento, nº 167, Centro.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise dos documentos e requisitos apresentados no ato de inscrição, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido entre o período de 21 de dezembro de 2020 a 21 de fevereiro de 2021, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso