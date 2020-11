Processo seletivo Prefeitura de Aripuanã MT 2020: Salários de até R$ 13.975,08!

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Aripuanã abriu um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio ou superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Sede do Município: Cozinheira – Estrada; Cuidadora – Casa da Criança; Cuidadora – Casa do Idoso Encanador – DAE; Agente Administrativo; Agente de Combate a Endemias; Agente de Fiscalização Ambiental; Operador de Pá Carregadeira; Operador de Retroescavadeira; Zeladora – Sine; Zeladora – Viva; Agente Operacional; Assistente em Saúde; Auxiliar de Saúde Bucal; Enfermeiro; Médico; Motorista Socorrista – SAMU; Motorista de Automóvel; Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem Socorrista – Samu; Motorista de Caminhão/ônibus; Operador de Escavadeira; Operador de Máquinas Leves; Operador de Moto Serra; Zeladora – Casa do idoso; Zeladora – Melhor Idade; Zeladora – Sede; Operador de Motoniveladora; Operador de Trator de Esteira; Recepcionista; e Zeladora – Casa da Criança;

Técnico em Raio-X; Cozinheira; Técnico em Enfermagem; USF – Aripuanã: Agente Comunitário de Saúde;

Agente Comunitário de Saúde; USF – Jardim Planalto: Agente Comunitário de Saúde;

Agente Comunitário de Saúde; USF: Cidade Alta: Agente Comunitário de Saúde;

Agente Comunitário de Saúde; USF – Conselvan: Operador de Motoniveladora; Operador de Pá Carregadeira; Agente Administrativo; Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate a Endemias; Operador de Retroescavadeira; Recepcionista; Técnico em Enfermagem; Auxiliar de Saúde Bucal; Enfermeiro; Médico; Motorista; Motorista de caminhão/ônibus;

Operador de Motoniveladora; Operador de Pá Carregadeira; Agente Administrativo; Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate a Endemias; Operador de Retroescavadeira; Recepcionista; Técnico em Enfermagem; Auxiliar de Saúde Bucal; Enfermeiro; Médico; Motorista; Motorista de caminhão/ônibus; Posto de Saúde – AR-02: Técnico em Enfermagem;

Técnico em Enfermagem; Posto de Saúde Cidade Morena: Técnico em Enfermagem;

Técnico em Enfermagem; Posto de Saúde Milagrosa: Técnico em Enfermagem;

Técnico em Enfermagem; Posto de Saúde Rio Branco: Técnico em Enfermagem;

Técnico em Enfermagem; Covid-19: Recepcionista; Técnico em Enfermagem – Hospital Municipal; Enfermeiro; Fiscal Sanitário; Médico; Motorista; Técnico em Enfermagem – Unidade de Saúde sede; e Zeladora.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.002,74 a R$ 13.975,08, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora KLC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 50,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. As avaliações serão realizadas em data prevista no dia 6 de dezembro de 2020, em local e horário a serem informados via edital de homologação das inscrições.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

