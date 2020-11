Processo seletivo Prefeitura de Capinzal SC 2020 abre 144 vagas em todos os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Capinzal faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 144 vagas em cargos de níveis , fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL : Motorista (12); Motorista de Ônibus do Transporte coletivo (2); Operador de Máquina Pesada (5); Agente de Serviços Gerais (20); Cobrador de Tarifas do Transporte coletivo (2); Operador de Máquina Motoniveladora (2); Operador de Máquinas Leves (1); Agente de Serviços Gerais (13); Carpinteiro (3); e Pedreiro (3);

: Motorista (12); Motorista de Ônibus do Transporte coletivo (2); Operador de Máquina Pesada (5); Agente de Serviços Gerais (20); Cobrador de Tarifas do Transporte coletivo (2); Operador de Máquina Motoniveladora (2); Operador de Máquinas Leves (1); Agente de Serviços Gerais (13); Carpinteiro (3); e Pedreiro (3); NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO : Técnico Atividade Desportiva FME – Bocha (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Futebol de Campo Escolinha (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Handebol Escolinha (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Karatê (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Tênis de Mesa (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Futsal Escolinha (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Futsal Treinamento (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Haecon-do (1); Monitor CECON – Recreação (1); Auxiliar de Professor (15); Monitor CECON – Artes (1); Monitor CECON – Atividades Física (1); e Monitor CECON – Dança (1);

: Técnico Atividade Desportiva FME – Bocha (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Futebol de Campo Escolinha (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Handebol Escolinha (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Karatê (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Tênis de Mesa (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Futsal Escolinha (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Futsal Treinamento (1); Técnico Atividade Desportiva FME – Haecon-do (1); Monitor CECON – Recreação (1); Auxiliar de Professor (15); Monitor CECON – Artes (1); Monitor CECON – Atividades Física (1); e Monitor CECON – Dança (1); NÍVEL SUPERIOR: Professor de Artes (4); Professor de Ciências (2); Professor de Educação Física (2); Professor de Língua Inglesa (4); Professor de Língua Portuguesa; Professor de Matemática e Professor de Musica (3); Professor de Anos Inicias (10); Professor de Geografia; Professor de Historia; Professor de Informática (2); Médico (6); Odontólogo (5); Psicólogo (2); Professor de Educação Infantil (10); Assistente Social (1); Fisioterapeuta (2); e Fonoaudiólogo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 341,17 a R$ 17.435,23, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 10 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora NBS Provas. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 40,00, com possibilidade de solicitar a isenção até 30 de novembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de janeiro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso