Processo seletivo Prefeitura de Ilhabela SP 2020 abre vagas para Professores

Edital publicado. Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ilhabela abriu um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em diversas áreas para Professores. O salário oferecido será no valor de R$ 26,37 hora-aula.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Matemática – (Ensino Fundamental 6º ao 9º ano e Suplência de 5ª a 8ª série);

Professor de História – (Ensino Fundamental 6º ao 9º ano e Suplência de 5ª a 8ª série);

Professor de Educação Básica – Educação Infantil (de 1 a 5 anos de idade);

Professor de Geografia – (Ensino Fundamental 6º ao 9º ano e Suplência de 5ª a 8ª série);

Professor de Ciências Físicas e Biológicas – (Ensino Fundamental 6º ao 9º ano e Suplência de 5ª a 8ª série);

Professor de Educação Física – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e Suplência de 5ª a 8ª série);

Professor de Arte – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e Suplência de 5ª a 8ª série);

Professor de Educação Básica – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano Arte e Cultura);

Professor de Língua Inglesa – (Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e Suplência de 5ª a 8ª série);

Professor de Educação Básica – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano – para ministrar aulas nas Comunidades Tradicionais em classes multisseriadas);

Professor de Educação Básica – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano Jogos Pedagógicos);

Professor de Língua Portuguesa – (Ensino Fundamental 6º ao 9º ano e suplência de 5ª a 8ª série e Professor de Educação Básica – (Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano – para ministrar aulas nas Comunidades Tradicionais em classes multisseriadas);

Professor de Educação Básica – Ensino Fundamental (de 1º ao 5º ano); Professor de Educação Básica – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano – Educação Inclusiva Intelectual/Mental);

Professor de Educação Básica – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano Acompanhamento Pedagógico);

Professor de Educação Básica – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano – Educação Inclusiva Audiocomunicação);

Professor de Educação Básica – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano Hábitos e Atitudes );

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 23 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Nosso Rumo. A taxa de inscrição está fixado em R$ 55,00.

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, legislação específica e conhecimentos específicos; mais prova dissertativa e de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 20 de dezembro de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Ilhabela SP

: Prefeitura Municipal de Ilhabela SP Banca organizadora : Instituto Nosso Rumo

: Instituto Nosso Rumo Escolaridade : nível superior

: nível superior Número de vagas : 17 + cadastro reserva

: 17 + cadastro reserva Remuneração : R$ 26,37 hora-aula

: R$ 26,37 hora-aula Inscrições : até 23 de novembro de 2020

: até 23 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 55,00

: R$ 55,00 Provas : 20 de dezembro de 2020

: 20 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital