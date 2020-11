Processo seletivo Prefeitura de Irineópolis SC 2020: EDITAL e Inscrição!

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Irineópolis faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico de Enfermagem ESF; Enfermeiro; Técnico de Enfermagem; e Médico ESF; Enfermeiro ESF. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.893,62 e R$ 18.636,35, por carga horária de 40 a 44 semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 29 de novembro de 2020, no site da Prefeitura Municipal. Vale lembrar que a documentação especificada no edital deve ser entregue no dia 27 de novembro de 2020, presencialmente, à Comissão Organizadora, na Prefeitura, localizado na rua Paraná, nº 200, Centro.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise curricular e prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso