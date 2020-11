Processo seletivo Prefeitura de Palmeira PR 2020: Salários de até R$ 3.736,41

Edital publicado. No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Palmeira abriu um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Educador Social II; Fonoaudiólogo; Assistente Social; Auxiliar Administrativo; Psicólogo; Professor de Educação Física; Professor de Educação Infantil; Professor dos anos iniciais do ensino fundamental; Motorista II; e Nutricionista. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.443,07 a R$ 3.736,41, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso