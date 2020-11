Processo seletivo Prefeitura de São João do Oeste SC 2020: EDITAL e Inscrição!

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de São João do Oeste faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior, para atuação do ano letivo de 2021.

As vagas destinadas são para professores habilitados e não habilitados de: Informática; Inglês; Alemão e Arte; Pedagogia; Educação Física; Estagiário – Ensino Médio; Servente; Estagiário – Ensino Superior; Auxiliar de Educação Infantil. Os salários oferecidos variam entre R$ 485,96 a R$ 3.747,71, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 26 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 16 de novembro, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais e legislação; mais prova de títulos para os cargos de Professor.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 9 de janeiro de 2021. A seleção será valido até o fim do ano letivo de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso