Processo seletivo Prefeitura de Vargem Grande do Sul SP 2020: EDITAL e Inscrição!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva de nível superior na secretaria de educação.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física; Professor de Educação Especial; Professor de Ensino Fundamental II – Língua Estrangeira – Inglês; Educador Infantil; Professor de Educação Infantil; e Professor de Ensino Fundamental I. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.775,76 e R$ 2.650,02, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 29 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Conscam. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00, com possibilidade de solicitar a isenção até 30 de novembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 20 de dezembro de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso