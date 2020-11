Processo seletivo Prefeitura Municipal de Tapurah MT 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal do Tapurah divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de professores substitutos para a secretaria municipal de educação, esportes, lazer e cultura.

As oportunidades são para os cargos de motorista de ônibus (2); técnico em multimeios didáticos; professor 30 horas – geografia (1); professor 30 horas – pedagogia (4); professor 30 horas – história (1); apoio administrativo de manutenção da infraestrutura (1); e professor 30 horas – matemática (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.286,55 a R$ 3.247,12, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 de novembro de 2020 a 1º de dezembro de 2020, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Lazer e Cultura (Paço Municipal), situada na Avenida Rio de Janeiro, nº 125, no horário das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos, do tempo de experiência profissional. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso