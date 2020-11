Processo seletivo Sanefrai SC 2020: Saiu EDITAL para todos os níveis! Até R$ 4.893,00!

Em Santa Catarina, a Autarquia Municipal de Saneamento em Fraiburgo (Sanefrai) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de máquinas – trator esteira (1); Operador de ETA/ ETE (1); Engenheiro sanitarista e ambiental (1); Farmacêutico bioquímico (1); Agente operacional (1); Instalador hidráulico (1); Motorista (1); e Operador de máquinas – retroescavadeira (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.083,46 a R$ 4.893,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16h do dia 4 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fepese. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 60,00, com possibilidade de solicitar a isenção até as 17h de 16 de novembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas avaliação curricular, conforme critérios estabelecidos no edital; mais prova prática, nas datas previstas de 19 e 20 de dezembro de 2020, para os cargos de Operador de Máquinas Retroescavadeira, Trator de Esteira, Instalador Hidráulico, Motorista e Operador de ETA/ETE.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso