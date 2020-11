Procon Alagoas orienta consumidores como evitar fraudes no PIX

O novo método de pagamento, PIX criado pelo Banco Central, ficou disponível desde da última segunda (16), e o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Alagoas (Procon-AL), faz um alerta aos consumidores alagoanos sobre possíveis tentativas de golpes nas plataformas.

A ferramenta que será gratuita, promete realizar transações de forma rápida e em apenas poucos segundos para qualquer banco, já encontra-se em fase de pré-cadastro, e o seu uso estará disponível para os consumidores a partir desta segunda-feira, 16 de novembro.

Com as novas tecnologias, surgem também novas oportunidades de golpes, por esse motivo, o Procon Alagoas faz um alerta aos consumidores sobre a possibilidade de roubo de informações pessoais e dados bancários por parte de criminosos, que podem se utilizar da nova ferramenta para cometer fraudes.

Segundo Daniel Sampaio, diretor-presidente do Procon AL formas comuns de golpes são a instalação, nos celulares ou computadores das vítimas, de softwares maliciosos que sequestram os dados do usuário, além do envio de links que direcionam o indivíduo a uma página idêntica à do banco, na qual os criminosos solicitam os dados do usuário para que este supostamente tenha acesso ao sistema e possa cadastrar-se no Pix.

“É importante evitar clicar em links recebidos por SMS, e-mail e WhatsApp, sendo altamente recomendável que o consumidor somente tente o cadastro por meio do aplicativo ou site oficial do seu banco. O cadastro no Pix não precisa de intermediários para ser feito, portanto o usuário não deve informar seus dados a terceiros. Na dúvida, recomendo buscar ajuda de alguma pessoa de confiança que já tenha feito o procedimento ou mesmo que entre em contato diretamente com o seu banco para tirar dúvidas. É essencial que o consumidor mantenha-se atento a qualquer atividade suspeita.” destaca Sampaio.

O sistema que funcionará de forma online, estará disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive nos feriados. Para ter acesso aos serviços de pagamentos e transferência o consumidor só precisará cadastrar uma Chave Pix (CPF/CNPJ, e-mail, celular) ou ainda um QR Code, junto à instituição financeira a qual possui uma conta.

Em casos de dúvidas, denúncias ou reclamações os consumidores podem entrar em contato por meio de ligações gratuitas para o número 151, por mensagens através do WhatsApp: 9 8876-8297 ou pelo site procon.al.gov.br.

Por Daniel Martins / Assessoria