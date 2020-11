Procurado por Flamengo e Palmeiras e ‘sonho’ do São Paulo, Miranda abre o jogo e confirma retorno ao Brasil em 2021

Zagueiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, Miranda pode estar de malas prontas para voltar ao Brasil em definitivo nos próximos meses.

Atualmente no Jiangsu Suning, da China, clube com o qual foi campeão chinês na última quinta-feira em cima do poderoso Guangzhou Evergrande por 2 a 1, o defensor de 36 anos concedeu entrevista ao jornalista Jorge Nicola, publicada no portal Yahoo, e comentou sobre o desejo que tem de retornar ao Brasil no futuro próximo.

“Meu pensamento é retornar ao Brasil. Esses cinco meses sem a família foram muito duros. Estou há cinco meses sem ver minha esposa e filhos”, disse o defensor, que explicou como o impacto global da COVID-19 o impediu de vir ao Brasil nos últimos tempos.

“Mas os seis meses de 2019 foram mais tranquilos, porque o campeonato na China parava nas datas Fifa e eu conseguia voltar para o Brasil. Em 2020, por causa da pandemia, vim em junho para cá e não consegui mais sair da China”, explicou Miranda.

O defensor tem apenas mais seis meses de contrato com o Jiangsu, algo que o possibilita a assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O próprio clube chinês já procurou Miranda para discutir uma renovação contratual, mas o brasileiro deixou claro que não tem interesse em permanecer.

Por fim, liberado das atividades neste final de ano com o clube chinês, Miranda exaltou o trabalho realizado com o Jiangsu e a conquista do campeonato nacional.

“O Suning ainda vai jogar a Copa da China, mas os estrangeiros foram liberados para voltar a seus países, até porque o objetivo da temporada já havia sido alcançado com a chegada à final. A ideia era se classificar para a Liga dos Campeões, mas conseguimos mais: ficamos com o título”.

Procura de equipes brasileiras

Nos últimos anos, principalmente quando ainda estava na Inter de Milão, Miranda foi sondado por clubes como Flamengo e Palmeiras. Porém, por conta dos altos valores salariais, não houve como iniciar uma negociação de retorno ao Brasil na época.

Em entrevista ao Esporte Interativo, em abril deste ano, Miranda revelou os detalhes das procuras realizadas por Flamengo e Palmeiras e contou por que não houve um retorno imediato ao Brasil.

“Flamengo teve sim interesse, cheguei a conversar com alguns membros da diretoria, mas não era o momento. Era muito difícil a Inter me negociar naquele momento, o próprio proprietário da Inter disse que não queria meu retorno naquele momento e por isso não evoluiu.”

“O Mattos me procurou, fez o contato sim. O Palmeiras é um clube grande de São Paulo, mas as conversas não evoluíram muito. A Inter não abria mão da minha permanência. O Alexandre tentou a contratação, mas não teve como.”

Campeão brasileiro com o São Paulo na última década, Miranda também foi sondado pelo time do Morumbi, que tem confiança em um acerto – para 2021, contudo, contará com um novo presidente.