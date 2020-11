Professora brasileira é finalista do Global Teacher Prize 2020

A professora brasileira Doani Emanuela Bertan é uma das finalistas do Global Teacher Prize 2020. Considerado o “Nobel da Educação”, o Global Teacher Prize conta com a bonificação em 1 milhão de dólares para o professor campeão.

Doani Bertan está entre os dez finalistas escolhidos entre mais de 12 mil docentes que se inscreveram para concorrer ao prêmio. A professora da Escola Municipal Júlio Mesquita Filho, que fica no interior de São Paulo, desenvolve um trabalho educacional em canal do YouTube.

Assim, com seu trabalho de ensino bilíngue em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e Português, a professora foi indicada ao prêmio. Em suma, o trabalho da professora é ensinar conteúdos das disciplinas de matemática, português, geografia e ciências em Libras e também em português. Desse modo, com o compartilhamento desse material em vídeo no seu canal Sala 8, a docente ajuda a expandir o acesso de crianças e jovens surdos a esses conhecimentos.

A entrevista ao jornal ACidade ON, a professora ressaltou, então, a importância da visibilidade do canal para a comunidade de surdos no Brasil:

“Acredito que a visibilidade do Sala8 poderá contribuir com os surdos, seus familiares e professores que atuam diretamente com este público. Sabemos do tamanho do nosso país, de suas preciosidades, mas também reconhecemos os seus problemas. O canal é uma forma da linguagem de Libras, língua legítima e natural ao surdo, chegar a cada cantinho desta terra.”

Além de Doani, outros dois docentes brasileiros foram pré-selecionados ao Global Teacher Prize. São eles Francisco Celso Freitas, professor no Distrito Federal, e Lília Melo, que atua em uma periferia de Belém, capital do estado do Pará.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre educação.

Leia também O que diz o Guia do MEC sobre a redação do Enem.