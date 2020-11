Project 007: IO Interactive anuncia novo game do espião James Bond

Ontem (18), a IO Interactive, estúdio de Hitman, revelou que faria um anúncio de um novo projeto em que estavam trabalhando. E em transmissão especial, o estúdio fez um breve teaser de Project 007, que aparenta ser um novo game baseado na franquia do espião James Bond. Confira a seguir:

Segundo Press Release enviado aos veículos internacionais, o título será feito em colaboração com a MGM, Eon Productions e Delphi, e contará uma história totalmente original do espião, contando suas origens. Porém, o estúdio não deixa claro se veremos um novo rosto no papel ou alguém familiar dos filmes.

Project 007 está sendo desenvolvido na tecnologia Glacier da IO Interactive, então pode ser que o game seja lançado para PS5, Xbox Series X e PC.

E aí, o que acharam da novidade? Contem para nós na seção de comentários!