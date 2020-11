Propaganda do PS5 em Londres troca placas de metrô por símbolos da marca

Uma das estações mais conhecidas de Londres, na Inglaterra, a Oxford Circus receberá uma decoração especial pelas próximas 48 horas. Afinal, a Sony está comemorando o lançamento do PlayStation 5 no mercado local, e você já pode conferir como ficou o visual por lá:

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. ?? pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020

“Saltando de uma para quatro formas icônicas, demos uma repaginada nas placas da estação Oxford Circus”, diz o tweet postado na conta oficial do PlayStation no Reino Unido. O número faz menção a cada uma das quatro entradas da estação, que foram redecoradas com os quatro botões principais do tradicional joystick da produtora.

Outra coisa legal é que a estação Mile End também mudou de nome temporariamente para Miles End, em referência a um dos principais jogos de lançamento do sistema, o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, o Lancaster Gate virou Ratchet and Clankaster Gate, e West Ham se tornou Horizon Forbidden West Ham. Por lá, o console será lançado em 19 de novembro, mesma data do lançamento brasileiro.

