Prorrogação do auxílio emergencial volta a ser discutida

O presidente Jair Bolsonaro continua negando que haja possibilidade do auxílio emergencial ser prorrogado. Entretanto, especialistas do InfoMoney garantem que a extensão do programa é uma opção, já que o Renda Cidadã ainda não tem previsão de ser lançado. O novo programa social deve substituir o Bolsa Família e ser lançado após o fim do auxílio.

Os especialistas do InfoMoney acreditam que as chances do governo federal conseguir aprovar o Renda Cidadã ainda em 2020 são baixas. Ao todo, 66% acreditam que há pouca probabilidade do governo lançar o programa ainda este ano, para que ele comece a valer em janeiro de 2021.

Outros 33% acreditam que a probabilidade do novo programa sair do papel é “moderada”. Nenhum dos especialistas acredita que é alta a probabilidade do programa ser lançado até o fim do ano.

“Além das dificuldades de articulação políticas crônicas, que diminuíram ao longo dos últimos meses mas ainda existem, o Planalto enfrentará um calendário muito restrito, não apenas pelas eleições, mas também pelas diversas matérias relevantes que aguardam deliberação, como a regulamentação do novo Fundeb”, afirmou um dos especialistas da pesquisa.

Até agora, o governo de Jair Bolsonaro ainda não encontrou uma fonte de financiamento para o Renda Cidadã. O novo programa deve abranger mais brasileiros que o Bolsa Família.